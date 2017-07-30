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«Возникают слухи, что президент умирает»

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  • 30.07.2017, 12:47
Роберт Мугабе

93-летний Мугабе не хочет покидать пост президента Зимбабве.

93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что не намерен уходить в отставку и похвастался хорошим самочувствием, сообщает Reuters.

Он находится у власти с 1980 года и является самым старым действующим главой государства в мире и во время выступления на митинге в своей родной провинции Чинхой сообщил, что уходить с поста не собирается.

«Возникают слухи, что президент уходит – я не ухожу. Что президент умирает – я не умираю. Иногда я буду болеть, но рассматривая состояние всего тела, внутренних органов, то все – очень сильное», – сказал Мугабе.

Зимбабвийцы переживают, что их страна может погрузиться в хаос, если Мугабе уйдет, не выбрав своего наследника. Этот вопрос посеял раздор в правящей партии, часть членов которой поддерживает вице-президента Эмерсона Мнангагва, а другая – жену Грейс Мугабе, которая на 41 год моложе своего мужа.

«Новый человек не будет иметь такого же статуса и уровня поддержки, который я смог получить за годы у власти», – заметил президент Зимбабве.


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