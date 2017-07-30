На следующей неделе в Беларусь придет настоящая жара 30.07.2017, 12:49

Август начнется с температуры +36 по Цельсию.

Август начнется с жаркой погоды. В понедельник, 31 июля, на юго-западе страны ожидается жара: воздух прогреется до +33 градусов. Во вторник, 1 августа, на юге, а в среду на большей части страны будет до +30 - +34 градусов, сообщает Белгидромет.

В среду в отдельных районах по югу и вовсе будет +36!

Сегодня, в воскресенье, тепло. Максимальная температура воздуха от +21 до +26, а по юго-западу до +28.