Контролер: Пассажирка схватила меня за горло — неделю прятала синяки под шарфом 3 30.07.2017, 13:19

Как работается минским контролерам без формы?

С 18 июля контроллеры без опознавательной формы начали работать не только в трамваях, но и в троллейбусах. Все это — во имя одной цели: сократить количество так называемых зайцев, пишет nn.by.

Не за горами время, когда заметные жилеты снимут с себя и ревизоры, которые выслеживают безбилетников в автобусах. Круг возможностей проехаться бесплатно стремительно сужается: 240 контролеров в Минске следят за тобой, заяц!

«Мы рассчитывали, что таким шагом мотивируем людей приобретать билеты в киосках рядом с остановками или у водителей. Правда, пока увеличилось только количество штрафов: за июнь было оштрафовано в районе 6 тысяч человек, протоколов составили около 3 тысяч», — комментирует начальник контрольно-ревизорской службы филиала агентства «Минсктранс» Юрий Давидович.

Мужчина работает в структуре 15 лет, на должности руководителя — три из них, и говорит, что до пенсии здесь точно не протянет: «Очень сложно психологически. Когда с одной стороны нужно защищать своих сотрудников, а с другой — разбираться и в жалобах пассажиров, ведь случается всякое».

Кстати, когда не так давно количество женщин в контрольно-ревизорской службе была около 90 %, то сейчас их приблизительно 50 на 50 с мужчинами.

В один из дней журналисты отправились на работу вместе с сотрудниками «Минсктранс» Светланой и Александром. На видео зафиксирован только один из экшенов той смены.

После журналисты попросили героев видео вспомнить другие неприятные случаи из их недавней практики, и вот что услышали:

«Контролеры зашли в транспорт на площади Победы. Молодой человек закрыл глаза: притворился, что спит. Как только автобус начал подъезжать к Октябрьской, парень резко «проснулся» и стал отпихивать контролера, чтобы выскочить на улицу (женщины в таких случаях любят в качестве «оружия» применять каблуки). Раз-два-три — не получалось. Когда ему пригрозили вызовом наряда милиции, начал проситься отпустить: студент, нет денег и так далее. Несмотря на изначально агрессивный диалог, все закончилось мирно.

Ревизоры зашли в автобус №11, в салоне ехало человек 20. На средней площадке сидела женщина-безбилетница. Вместо билета или проездного она протянула контролеру фигу. Когда ей начали делать замечания даже люди, которые сидели рядом, схватила контролера за горло и начала сильно давить. Милицию вызвали сами пассажиры. Когда женщина приносила свои извинения, она пояснила, что является воспитательницей в детском садике, и до такого состояния ее довели дети. Ей выписали большой штраф, а контролеру пришлось еще неделю ходить с шарфом на шее, чтобы скрывать синяки.

В 10 часов вечера на Аранской попалась пассажирка без билета: женщина-преподавательница, лет 35, заверила, что сможет оплатить штраф на месте, но потом все же решила сбежать. Когда ее пытались задержать, успела оставить на теле молодого контролера синяк и ссадину. Уже в милиции женщина обвинила сотрудников «Минсктранс» в том, что именно они применили в отношении нее насилие, а все ее действия были защитой».