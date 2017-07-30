Найдены потомки библейских хананеян 30.07.2017, 13:23

Международная группа ученых-генетиков пришла к неожиданным выводам.

Международная группа ученых представила генетическое доказательство того, что современные жители Ливана являются потомками хананеян, ближневосточного народа, упоминавшегося в Библии, древнегреческих и древнеегипетских текстах. Исследование опубликовано в American Journal of Human Genetics (перевод – nplus1.ru).

Примерно 3-4 тысячи лет назад в Леванте (восточном Средиземноморье) жил народ, говорящий на языке семитской группы — хананеяне (или хананеи). Они населяли территории современных Сирии, Израиля и Ливана. Хананеяне упоминаются в древнегреческих текстах под именем финикийцев — выдающихся мореплавателей, которые исследовали Средиземноморье вплоть до Иберийского побережья и периодически основывали на побережье колонии, например, Карфаген.

По неизвестным причинам хананеяне-финикийцы практически не оставили письменных документов. Поэтому современным исследователям приходится реконструировать историю этого народа по текстам их соседей, а также по археологическим находкам. До сих пор остается неясным, кто были предки хананеян. Древнегреческие историки считали, что хананеяне пришли с берегов Персидского залива, однако современные археологи полагают, что они были потомками древних жителей Средиземноморья, которые поселились здесь 9-10 тысяч лет назад. Также непонятно, как они связаны (и связаны ли вообще) с современными жителями Леванта. В конце бронзового века (в XIII-XII веках до нашей эры) Ханаан и хананеяне практически перестают упоминаться в документах соседних народов, что может свидетельствовать об их исчезновении. В этом случае современные жители Леванта не имеют к хананеянам-финикийцам никакого отношения. Однако судя по археологическим находкам, хананейские города в это время по-прежнему существовали и в них жили люди.

Авторы нового исследования отсеквенировали ДНК пяти древних жителей Сидона, города на востоке Средиземноморья, основанного хананеянами-финикийцами. Возраст останков составлял 3750-3600 лет. Для сравнения генетики определили последовательность геномов 99 современных жителей Ливана. Также ученые использовали в работе уже опубликованные последовательности ДНК древних жителей Средиземноморья, Европы, Передней Азии и восточно-европейских степняков, и современных жителей Европы и Передней Азии. Всего в статье сравниваются последовательности геномов около 300 древних и более 2500 современных людей.

Места, где были найдены останки хананеян (малиновый треугольник, надпись красным цветом) и останки древних людей, последовательности геномов которых были опубликованы ранее и использовались в исследовании.

Ученые выяснили, что современные ливанцы генетически похожи на хананеян-финикийцев, живших в Сидоне, а также на жителей восточно-европейских степей. Около 93 процентов проанализированной ДНК соответствовало геномам финикийцев, остальные семь процентов — ДНК степняков. По расчетам исследователей, кочевники появились на территории Леванта 3750-2170 лет назад. Также прояснился вопрос с происхождением хананеян — они оказались генетически похожи на неолитических жителей Леванта, и на древних иранцев.

Предположительно, смешение популяций произошло 6600-3550 лет назад.

Кроме того, оказалось, что хананеяне были внешне похожи на современных жителей Ливана. Они, по всей видимости, были кареглазые и темноволосые, но, возможно, имели более смуглую кожу, чем современные ливанцы.

Модель происхождения хананеян и современных ливанцев. На стрелках указаны проценты, в которых, предположительно, смешивались популяции. EHG – восточные охотники-собиратели; WHG – западные охотники-собиратели; Iran_N – жители Ирана эпохи неолита; CHG – охотники-собиратели, жившие на Кавказе; Levant_N – жители Леванта эпохи неолита; Iran_ChL – древние иранцы-предки хананеян; Sidon_BA – хананеяне бронзового века; Steppe_EMBA – жители восточно-европейских степей, предки современных ливанцев; Iron Age Levantine – жители Леванта железного века; Lebanese – современные жители Ливана.

Ранее генетики отсеквенировали митохондриальный геном (наследуется по материнской линии) финикийца, который жил в Карфагене и обнаружили у него европейские корни.