«Для меня преступник не предприниматель Кнырович, а Лукашенко» 30.07.2017, 13:47

Александр Кнырович

Фото: tut.by

Белорусские активисты запустили кампанию солидарности с арестованным бизнесменом.

Уже полгода в тюрьме КГБ находится предприниматель Александр Кнырович, основатель группы компаний «Сармат-СТИ». 25 января он явился на допрос в качестве свидетеля и с него уже не вернулся.

7 января в сюжете вечерней «Панорамы» БТ с логотипом КГБ бизнесмена иронически назвали «человеком хорошо известным… правоохранительным органам» и «идейным вдохновителем» коррупционной системы.

В тот же день Александр Лукашенко подтвердил, что лично дал добро на арест предпринимателя с резолюцией «вор должен сидеть в тюрьме», потому как на Кныровиче «клейма ставить негде» и «самое главное, он же сейчас плачется, о помиловании просит».

Очевидные параллели с телепостановкой по «Делу патриотов» заметили Уладзь Рымша и Игорь Ледник и запустили в «Фейсбуке» кампанию солидарности #злодзей_не_кныровіч, пишет сайт bydc.info.

Уладзь Рымша: Я лично знаком с Александром еще с институтских времен. Друзьями мы не были ни тогда, ни после. Знаю, что Саша поддерживал не только деловые стартапы, но и белорусские инициативы: я как-то был узнал, что в октябре 2016-го он договорился о проведении концерта Лявона Вольского в кафе, которым владеет.

И хотя на тот вечер был полный аншлаг, он позаботится, чтобы для меня оставили билеты на тот концерт. Меня, помню, поразило, что он никак тогда не показал свою занятость подготовкой к концерту, и интересовался, сколько мне нужно билетов; предупредил, во сколько приедет Вольский (чтобы мне не ждать).

Поразило и то, что Лукашенко сам озвучил фамилию очередного «врага стабильности» - Александра Крыровича. По моим наблюдениям, такая «честь» выпадает действительно особенным людям, - очень особенным, - как тем же фигурантам «Дела патриотов». А то, что государственное телевидение подхватило этот травлю, только подтвердило сомнение в словах Лукашенко: наблюдаю, что при том строе, который сейчас создан в Беларуси, люди с криминальными наклонностями оседают у власти, а людям принципиальным и независимым всюду создают препятствия. А сведения о задолженности государственных предприятий ЖКХ в $ 1,5 миллиона перед группой компаний «Сармат» окончательно прояснили ситуацию для меня. Поэтому, конечно, обидно, что и сейчас есть люди, которые повторяют слова с БТ о «схемах» и «взятках».

У Кныровича 4898 друзей на фейсбуке, - это большой потенциал, который можно было бы использовать для освобождения Александра. И то, что он еще в СИЗО КГБ, говорит о том, что этот потенциал не использован и близко.

Призываю всех писать Кныровичу письма: и потому, что это сильная психологическая поддержка для заключенного, и потому, что отношение тюремщика к тем, кому много пишут, - другое, - об этом говорят все, кто там был.

Игорь Ледник: А я лично с Александром не знаком и не был его другом в «Фейсбуке». Но я был в его шкуре, - был в тюрьме. Меня не «пасли» и не снимали для ТВ, как его. В моем случае это был для них такой способ изоляции меня за мою борьбу с коррупцией, с легализацией доходов от незарегистрированной предпринимательской деятельности в угоду настоящим преступникам. И даже моя голодовка в тюрьме с требованием признать потерпевшим собственником государство(!) не помогла – прокурор в суде отказался от обвинения в его пользу, защитив тем самым от правосудия настоящих злодеев с их коррупционными схемами.

Для меня преступник не предприниматель Кнырович, а Лукашенко – я придерживаюсь политико-правовой системы координат, коей для меня является заключение Спецкомиссии Верховного Совета 13 созыва Республики Беларусь.

Кампания солидарности #злодзей_не_кныровіч – это не поддержка конкретного предпринимателя, это поддержка бизнес-сообщества, это призыв к нему отказаться от правил игры, по итогам которой его представители рано или поздно оказываются в тюрьме. Это политика Лукашенко «па пиццот» в действии и его резолюция «клейма ставить негде» для всех деловых людей уже припасена. К слову сказать, работники предприятий ЖКХ, которые имеют перед Кныровичем 1,5 миллиона долларов США задолженности, также желают «па пиццот». Это желание им обеспечит суд экспроприацией собственности бизнесмена в пользу предприятий, погасив тем самым их долги.

Александр Кнырович не молчал, - свою позицию он озвучивал похлеще всех лидеров бизнес-союзов, вместе взятых. Его неоднозначные публикации были по достоинству оценены Министерством информации: в 2015 году из-за них сайт kyky.org был блокирован на несколько дней за «нарушение беларуского законодательства».

Маргарита Акулич: Хочется спросить уважаемых предпринимателей: До каких пор вы будете пренебрегать политическими рисками, которыми ваша деятельность окружена? Как долго вы намерены быть в роли овец, коих «должно резать либо стричь»? Почему вы сообща не отстаиваете верховенство права?

МВФ отказал в кредите, требуя реформ. Реформировать рентоориентированную структуру прав собственности в рыночную власти не собираются. Экономика страны стала единой коррупционной схемой. Правовая система государства при поддержке официальных СМИ сваливает на бизнес все грехи, оправдываясь перед народом, как в случае с Кныровичем, за рост тарифов в ЖКХ.

Предприниматели! Уход от коррупционных схем и защита прав вашей собственности сегодня возможна благодаря участию в программе (eBelarus + eUnion) в сотрудничестве с Беларуским Документационным Центром.

Отстаивайте верховенство права, проявляйте солидарность со своими коллегами, не допускайте того, чтобы в отношении предприимчивых людей выносились неправомерные приговоры от имени всех нас, от имени Республики Беларусь!

И обязательно пишите Александру Кныровичу в тюрьму письма – #злодзей_не_кныровіч! Надо бороться с таким уровнем равнодушия и апатии в стране!

Адрес для писем:

Александру Станиславовичу Кныровичу,

220050 Минск, Главпочтампт, а/я 8, СИЗО КГБ.