Белорусов ждут резкие колебания курсов валют 30.07.2017, 14:09

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Прогноз курса рубля на ближайшую неделю, неделю с 31 июля по 4 августа.

На предстоящей неделе возможны резкие колебания курсов доллара, евро и российского рубля на БВФБ, но по итогам недели средневзвешенный курс доллара может вырасти всего на 0-0,5%. В понедельник, 31 июля, возможно небольшое ослабление доллара, пишет «Белрынок».

На уходящей неделе средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю на БВФБ не снизился на 0-0,5%, как ожидалось, а вырос, правда, всего на 0,2% (до 1,9396 BYN/USD 28 июля).

Причиной отклонения курса от прогноза стало неожиданное ослабление российского рубля, которое произошло, несмотря на пик налоговых выплат. К этому привело осуществленное 25 июля одобрение палатой представителей конгресса США проекта закона о санкциях против России. В результате средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ за неделю снизился на 0,7% — до 3,261 BYN/100RUB 28 июля.

Средневзвешенный курс евро на уходящей неделе вырос на 0,7% — до 2,27 BYN/EUR. Долгожданная коррекция этого курса так и не наступила, так как оптимизм быков по евро на прошедшей неделе подогрело сделанное 26 июля заявление ФРС, которое участники рынка «форекс» посчитали мягким, а также рассуждения члена совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны о том, что в банке уже начали обсуждать процесс сокращения программы стимулирования экономики.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на уходящей неделе снизилась на 0,2% (ожидалось уменьшение на 0,5%).

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Как и на предшествовавшей неделе, к укреплению рубля против корзины привели, по-видимому, налоговые платежи, в связи с чем предприятия продавали валюту. На это указывает рост объема сделок с иностранными валютами на БВФБ на прошедшей неделе до 402,1 млн. BYN с 389,2 млн. BYN неделей ранее.

27 июля было проведено расширенное заседание правления Нацбанка, на котором обсуждались итоги I полугодия 2017 года. Информация по итогам этого совещания оказалась весьма оптимистичной. Инфляция и ставки по кредитам и депозитам снижаются быстрее, чем ожидалось, но, как считают в Нацбанке, угроз финансовой стабильности эти процессы не несут. При этом в Нацбанке отметили, что более быстрое восстановление роста доходов населения и потребительского спроса в конце II квартала текущего года наряду с июньским ростом цен на продовольствие могут сдерживать дальнейшее замедление инфляции. Золотовалютные резервы страны растут, а валютная задолженность Нацбанка сокращается.

В Нацбанке также сообщили, что во второй половине текущего года будут по-прежнему придерживаться монетарной политики, направленной на устойчивое замедление инфляции и поддержание макроэкономической сбалансированности. Что касается дальнейшего снижения ставок, то это будет зависеть от макроэкономической ситуации, от степени приближения инфляции к среднесрочной цели (не более 5% в 2020 году), а также от состояния и перспектив платежного баланса РБ.

В Нацбанке не отметили увеличение темпов роста заработной платы, которые в июне достигли 3% (зарплата достигла 819,3 BYN). А ведь можно ожидать, что зарплата будет быстро увеличиваться каждый месяц, что несет угрозу дестабилизации финансового рынка страны. Но пока этот процесс в самом начале.

В банковской системе РБ вновь увеличился избыток рублевой ликвидности, и спрос на краткосрочные облигации Нацбанка вернулся к обычным значениям. 26 июля на аукционе по размещению облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, спрос составил 963,5 млн. BYN, размещено облигаций было на 500 млн. BYN, а средневзвешенная ставка составила 8,6910% годовых. На предыдущем аукционе, проведенном 19 июля, спрос составлял 449,01 млн. BYN, объем размещения — 448,93 млн. BYN, а средневзвешенная доходность 8,4922% годовых. Таким образом, средневзвешенная доходность снова выросла, что указывает на обеспокоенность Нацбанка и его желанием отвлечь избыточную ликвидность.

На предстоящей неделе налоговых платежей уже не будет, поэтому предложение валюты на БВФБ значительно снизится, что может привести к превышению спроса на валюту над предложением. Это означает, что стоимость валютной корзины может пойти вверх. БЕЛРЫНОК будет ожидать роста стоимости валютной корзины на 0-0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

На предстоящей неделе российский рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, продающих валюту в целях уплаты налогов, поэтому давление на него усилится. С другой стороны, значительный рост цена на нефть, произошедший на прошедшей неделе (нефть марки brent преодолела уровень 51 USD за баррель) будет поддерживать рубль. Подъему цен способствовало заявление Саудовской Аравии, сделанное 24 июля, о решении уменьшить экспорт нефти в августе, а также уменьшение запасов коммерческой нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, на 7,21 млн. баррелей, что намного превысило ожидания.

Пытается остановить ослабление рубля и Банк России, сохранивший 28 июля без изменения свою ключевую ставку (на уровне 9%). Правда, в комментарии ЦБ к данному решению, об этом не говорилось, так же как и о новых санкциях США, оказавших давление на рубль. Получается, по версии ЦБ, что отказ от понижения ставки объясняется ростом темпов инфляции в июне, что, как признал сам же ЦБ, было вызвано не монетарными факторами, а погодой. То есть декларируемые мотивы ЦБ выглядят довольно странно: он прибегает к монетарным мерам в ответ на немонетарные факторы, к тому же носящие случайный характер.

Тем не менее, действия ЦБ окажут поддержку курсу рубля. Однако на текущей неделе продолжится выплата дивидендов и их конвертация в валюту некоторыми акционерами. Объемы данных операций неизвестны, поэтому они могут привести к колебаниям курса рубля в противоположных направлениях. В таких условиях предсказать динамику курса рубля вряд ли возможно. Будем ожидать, что он по итогам недели сохранится на прежнем уровне после некоторых колебаний.

Большинство российских экспертов в августе ожидает ослабления рубля, но небольшого, в большинстве случаев – до 61-62 RUB/USD, а ожидаемый диапазон колебаний — 59-62 RUB/USD.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, на предстоящей неделе можно ожидать резких колебаний курсов валют на ВБВФ. Но в среднем динамика может оказаться близкой к нулевой, с тенденцией к небольшому росту курсов всех валют (на доли процента).

Прогноз на понедельник, 31 июля

Во второй половине пятницы, 28 июля, курс доллара на Московской бирже увеличивался, но к концу дня опустился примерно к прежнему уровню.

А курс евро по отношению к доллару на рынке форекс во второй половине торгового дня 28 июля поднялся примерно на 0,4% и достиг 1,1749 USD/EUR.

Поэтому в понедельник, 31 июля, можно ожидать небольшого снижения курса доллара США на БВФБ на фоне незначительного подъема курса евро.