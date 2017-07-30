Как белорусы «штурмовали» новый гипермаркет Mile в Минске 19 30.07.2017, 15:14

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Фото: onliner.by

Вчера в столице открылся самый крупный в городе строительный гипермаркет.

Строительные супер- и гипермаркеты давно стали популярной альтернативой традиционным рынкам. Вчера Минск обзавелся еще одним современным торговым центром по продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома.

В районе развязки МКАД и улицы Притыцкого, рядом с ProStore, открылся самый крупный в городе гипермаркет Mile. Сайт onliner.by представил свой фоторепортаж.

Открытие должно было состояться еще в 2015 году, стройка шла небыстро. Площадь нового гипермаркета — 11 000 квадратных метров. Ассортимент — более 60 000 наименований товаров для дома, строительства, ремонта, садоводства и ландшафтного дизайна (это на треть больше, чем в гипермаркетах этой же сети на Долгиновском тракте и улице Тимирязева).

К полудню у дверей гипермаркета собралось несколько сотен человек, парковка была забита машинами, а на подъезде к торговому центру образовался затор. Кто-то пришел ради интереса, кого-то привлекли скидками и возможностью бесплатно получить накопительную карту в день открытия.

С понедельника по субботу новый гипермаркет будет работать с 8:00 до 22:00, в воскресенье и по государственным праздникам — с 8:00 до 21:00.