Независимые профсоюзы встали на защиту «тунеядцев» 1 30.07.2017, 15:36

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Активисты требуют повысить пособие по безработице независимо от причин увольнения.

Ассоциация «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» (БКДП) собирает подписи под требованием повысить пособие по безработице до приемлемого уровня выживания.

Сбор подписей организован на сайте zvarot.by, который является официальной онлайн-площадкой для обращения граждан в государственные органы Беларуси.

В настоящее время, отмечают в БКДП, безработные в Беларуси по закону могут получать от государства максимум две базовые величины в месяц — это 46 рублей, однако на практике пособие меньше в два раза. По данным Белстата, в январе 2017 года оно составило в среднем 21 рубль, или около 16% от минимальной зарплаты и 5% от средней зарплаты по стране.

Согласно данным Статкомитета СНГ, Беларусь занимает последнее место среди других стран СНГ по размеру государственного пособия по безработице, которое составляет 12 долларов в эквиваленте. Для сравнения: в Азербайджане средний размер пособия по безработице в феврале 2016 года составлял 166 долларов, в Молдове — 67 долларов, в Украине — 56 долларов, в Таджикистане — 37 долларов.

«Республика Беларусь, провозглашая себя социальным государством, не может обеспечить даже самый минимальный уровень социального обеспечения для граждан, которые попали в затруднительное положение в связи с утратой работы, — подчеркивается в обращении. — Существующая в стране система защиты безработных носит символический характер, не может обеспечить простое физическое выживание людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».

И это при том, что в стране нарастает неполная занятость. По данным Минтруда и соцзащиты, избыточная численность работников на белорусских предприятиях составляет около 5% (по оценке Евразийского банка развития — около 20%). «Иными словами, каждый пятый работник на белорусских предприятиях — лишний. И эти люди являются потенциальными безработными. В 2017 году, по прогнозу экономистов, с учетом плачевного состояния предприятий и организаций страны армия безработных может быть пополнена тысячами граждан», — говорится в обращении.

БКДП требует от властей:

— повысить минимальный размер пособия по безработице до уровня минимального потребительского бюджета на душу населения;

— устанавливать максимальный размер пособия по безработице в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за три последних месяца по последнему месту работы, не ниже 50% утраченного заработка;

— выплачивать пособия по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям;

— выплачивать пособия по безработице частично безработным гражданам, занятым неполное рабочее время;

— гражданам, уволенным по истечении сроков контрактов из-за несогласия с изменением существенных условий труда, выплачивать 100% пособия по безработице;

— увеличить продолжительность периода выплаты пособий до 36 месяцев.

Кампания продлится по 30 сентября. К этому времени БКДП рассчитывает собрать как минимум тысячу подписей.

Сбор подписей начался 24 июля. На данный момент обращение подписали 133 человека.