«Евросоюз - не давай денег мафии!» 2 30.07.2017, 15:49

В Молдове тысячи митингуют за отставку президента Додона.

В центре Кишинева тысячи протестующих требуют отставки президент Молдовы Игоря Додона, передает «Интерфакс».

Несколько тысяч манифестантов после митинга протеста в сквере парламента Молдовы пришли 30 июля к центральному офису Партии социалистов, которую до избрания в ноябре 2016 года президентом возглавлял Игорь Додон.

Манифестанты встали перед офисом партии и выкрикивают лозунги «Отставка», «Евросоюз - не давай денег мафии!».

Взобравшись на крыльцо здания, лидер оппозиционной внепарламентской партии Действие и солидарность Майя Санду призвала манифестантов скандировать лозунг «Долой - Додон!».

Воскресный митинг в сквере парламента был посвящен протесту против перехода на смешанную избирательную систему. Парламент Молдовы в последний день работы, 21 июля, вопреки рекомендациям Венецианской Комиссии, принял закон о переходе на смешанную избирательную систему.

Внепарламентская оппозиция считает, что переход на смешанную избирательную систему сделан в угоду двух партий - Демократической и Социалистической, чтобы на очередных выборах в парламент в ноябре 2018 года они могли сохранить за собой власть.

Ранее конституционный суд Молдовы аннулировал указ Додона о проведении референдума по расширению полномочий главы государства.