«Евросоюз - не давай денег мафии!»2
- 30.07.2017, 15:49
В Молдове тысячи митингуют за отставку президента Додона.
В центре Кишинева тысячи протестующих требуют отставки президент Молдовы Игоря Додона, передает «Интерфакс».
Несколько тысяч манифестантов после митинга протеста в сквере парламента Молдовы пришли 30 июля к центральному офису Партии социалистов, которую до избрания в ноябре 2016 года президентом возглавлял Игорь Додон.
Манифестанты встали перед офисом партии и выкрикивают лозунги «Отставка», «Евросоюз - не давай денег мафии!».
Взобравшись на крыльцо здания, лидер оппозиционной внепарламентской партии Действие и солидарность Майя Санду призвала манифестантов скандировать лозунг «Долой - Додон!».
Воскресный митинг в сквере парламента был посвящен протесту против перехода на смешанную избирательную систему. Парламент Молдовы в последний день работы, 21 июля, вопреки рекомендациям Венецианской Комиссии, принял закон о переходе на смешанную избирательную систему.
Внепарламентская оппозиция считает, что переход на смешанную избирательную систему сделан в угоду двух партий - Демократической и Социалистической, чтобы на очередных выборах в парламент в ноябре 2018 года они могли сохранить за собой власть.
Ранее конституционный суд Молдовы аннулировал указ Додона о проведении референдума по расширению полномочий главы государства.