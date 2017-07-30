Россельхознадзор вызывал белорусских коллег на разговор 1 30.07.2017, 16:05

Россельхознадзор хочет обсудить с Беларусью поставку в РФ санкционного картофеля и турецких помидоров.

Россельхознадзор предложил белорусским коллегам обсудить проблему реэкспорта сельхозпродукции, попавшей под российское импортное эмбарго. Оно было введено в 2014 год в ответ на санкции, установленные Евросоюзом по отношению к России из-за агрессии на Востоке Украины, сообщает belmarket.by.

Россельхознадзор предлагает белорусскому ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» провести такое совещание в Минске. Российская сторона также просит пригласить на него представителей стран Евросоюза.

В ходе совещания планируется обсудить, как прекратить поставки «санкционной» продукции через территорию Беларуси. «Также важным аспектом диалога станет сопоставление объемов растительной продукции, ввезенной на территорию Республики Беларусь, происхождением из третьих стран, из стран «транзита» и объемов ввоза указанной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении российского ведомства.

Представители МСХ РФ и Россельхознадзора не раз высказывали упреки Беларуси за то, что через территорию нашей страны в РФ попадает санкционная продукция. Претензии предъявлялись и по поводу картофеля, и по поводу турецких помидоров.

Надо отметить, что Беларусь предпринимает меры по раскрытию цепочек поставок, по которым овощи и фрукты, попавшие под эмбарго попадают в Россию. Как показывает два громких уголовных дела, организаторами этих поставок выступают российские граждане. В мае Комитет госконтроля уже задержал группу белорусских ИП, которые оказывали услуги по растаможке овощей и фруктов российским контрабандистам, после чего продукция «растрворялась» на отечественных рынках, а на самом деле в обход пунктов контроля отправлялась в Россию. В июле была вскрыта еще одна группа яблочных бизнесменов, которая действовала в Брестской области и Польше.

Предложение Россельхознадзора поступило на фоне ужесточения санкций против России со стороны США. РФ уже ответила тем, что забрала дачу у американского посольства.