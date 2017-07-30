Владимир Некляев: Через общественные протесты мы добьемся своих целей 30.07.2017, 16:36

Владимир Некляев

Когда давление общества приобретет такую силу и мощь, что его не сдержать, тогда возможны реальные изменения.

О том, чем может закончиться «дело патриотов» и почему нельзя играть с режимом сайту palitviazni.info рассказал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.

- «Дело патриотов» станет лакмусовой бумажкой, по которой можно будет определить цели и дальнейшие действия режима. Но сама ситуация свидетельствует о том, что власть не собирается менять свою сущность.

- В начале этого месяца в Минске прошла сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, что заставило власти приостановить репрессии, которые проявились весной этого года. На ваш взгляд, надолго это очередное «потепление»?

- Весь этот процесс, который называется «новой политикой» или «новыми белорусско-европейскими отношениями», начался со стороны белорусского режима, и происходит он только ради одного - чтобы сохраниться во власти. Но нельзя этого сделать, если игнорируются политические реформы, если не делается то, что необходимо для развития страны. А стране нужны свободные и демократические выборы - как президентские так и парламентские. Если режим на это пойдет, то значит он пойдет на то, чтобы потерять власть.

А это просто невозможно представить в русле того, какими средствами наши верховные деятели пользуются более чем двадцать лет, чтобы удержаться у власти. Значит остается одно - по-прежнему действовать с помощью репрессий ради подавления народного сопротивления и недовольства. Без репрессий властям не выжить. Поэтому давление на общество (прежде всего - на ее наиболее активную часть) будет продолжаться.

- А как же «новая политика», о которой вы говорили?

- Все это никакого реального воздействия на то, чтобы произошли изменения в нашем обществе, оказать не может. Будет бесконечная политическая игра, в ходе которой волны репрессий будут меняться «потеплением», которые вновь могут переходить в репрессии. Процесс этот, по моему мнению, сохранит свою цикличность, а стадии «репрессии-либерализация» будут зависеть от ситуации внутри страны и за ее пределами. Только в том случае, когда давление общества приобретет такую силу и мощь, что его не сдержать, возможны какие-то изменения и реальные уступки со стороны власти.

А пока что режим только на словах обещает что-то изменить. Поэтому с одной стороны мы имеем часть демократических сил, которые «поймали тренд» и входят в русло этой «новой политики». И есть часть сил (тот же Белорусский Национальный Конгресс), которые не верят в эти обещания, не верят в то, что власть способна реформироваться. Эти силы хотят через общественные протесты добиться своих целей.

- Накануне ПА ОБСЕ были освобождены все фигуранты «дела патриотов», хотя само уголовное дело не закрыто. Ваш прогноз: какая ждет судьба это дело? Будет ли суд по этому громкому делу, которое началась весной?

- «Дело патриотов» станет лакмусовой бумажкой, по которой можно будет определить цели и дальнейшие действия режима, несмотря на очевидное безумие при подготовке дела. Власть допустила то, что допустила - арестовала невинных людей, опозорила их, утопила в грязь, скомпрометировала, а потом, даже не извинившись, выпустила из тюрем. Все это свидетельствует о том, что власть не собирается менять свою сущность. Тем более, что дело не закрыто, оно продолжается. Ее передали из КГБ в Следственный комитет, но дело в любой момент может приобрести политический характер и восстановиться.

Снова могут возникнуть страшилки в виде «террористов» и «боевиков», так как это тоже необходимое условие для существования любого режима, который похож на белорусский. Власть всегда показывает народу каких-то внешних и внутренних врагов. Если проанализировать Белорусское телевидение, то это ярко проявляется. Пропаганда работает в стиле советских времен и путинской России, когда людям также постоянно навязывали и навязывают мысль, что вокруг нас враги, которые только и мечтают, чтобы сделать нам плохо. Во всем виноваты враги, Запад, и если бы не они, то мы уже давно процветали.

Таким образом, с одной стороны белорусское внешнеполитическое ведомство работает на установление сотрудничества с Западом, а с другой - пропаганда работает на то, чтобы этих хороших отношений не было. Более того. Эта пропаганда в Беларуси уже не столько пролукашенковская, сколько пропутинская. Это в последнее время очень заметно. Как мне кажется, те, кто сегодня у власти пропаганды, просто «сдают» своего хозяина. Пропагандистская машина становится на сторону «русского мира», и это очень опасная тенденция.

- Когда только начиналось «дело патриотов», пропаганда демонстрировала кадры, где фигурировало некое оружие. В 2010 году, когда вас задерживали, в деле также было оружие, которое показывали по БТ, но на суде выяснилось, что оно куда-то таинственно исчезло. Семь лет прошло, а ничего не меняется?

- Суть работы силовиков в неизменности процессов, подходов и средств, которыми они пользуются. Когда меня задержали, на первый же допрос мне принесли фотографии какого-то оружия, которое мы якобы подготовили для государственного переворота. Я тогда попросил следователей, чтобы показали реальное оружие, а не фото. Естественно, ничего не принесли, и теперь оно, скорее всего, тоже исчезнет.

Но сюжета с оружием по телевидению оказалось достаточным, чтобы у людей формировался образ врага. Особенно хорошо поддается такому зомбированию та часть общества, которая до сих пор верит во власть и поддерживает ее. Сказал, например, белорусский правитель, что в стране есть боевики, значит они есть. Сказал об оружии - верят этому. И никто их уже не убедит. Тем более, что сказанное трансформировалась в сделанное - парней бросили за решетку, на них завели уголовное дело. Поэтому лекалы, по которым все это делается, взятые из старины, но тем не менее, дают эффект и сегодня.

- А что произошло с тем оружием, которое фигурировало в вашем деле?

- Надо же было не только показать оружие по БТ, но и доказать, что это оппозиция его подготовила. Ее же где-то нужно было купить, но, когда оружия у нас никакого не было, то кто и что мог доказать на суде? Тем более, через какое-то время после моего ареста изменилась и политическая ситуация - стали выпускать на свободу участников Площади-2010. Мне сначала предъявили обвинение по статье о вооруженном перевороте, что предусматривало большой срок заключения или даже расстрел. И только под внешним давлением (а тогда у белорусского руководства испортились отношения с Россией) мне изменили обвинение. Мол, власть не кровожадная, поэтому пользуйтесь добротой.

То же самое происходит и сейчас. Всех патриотов через несколько месяцев выпустили на свободу, но не от доброты власти, а через необходимость заполучить какие-то материальные средства для существования. Поэтому все повторяется. По сравнению с 2010 годом почти ничего не изменилось - ни в малом, ни в большом.

- А какова роль Запада в этой политической игре?

- Со стороны Запада идет попытка не столько трансформации белорусского режима, сколько его консервация, так как и в Европе, и в США появились собственные проблемы. Европа решила оставить все как есть до лучших времен, а там, мол, разберемся. И если западным политикам все равно, что происходит в Беларуси, то мы не должны оставаться равнодушными, когда в стране уничтожается белорусское. Появившееся «дела патриотов» - тому подтверждение, - отметил Владимир Некляев.