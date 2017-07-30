11 полезных функций Facebook, о которых вы не знали 30.07.2017, 16:49

С помощью этих функций пользоваться социальной сетью станет еще более просто и увлекательно.

Misto.news предлагает вашему вниманию 11 интересных функций Facebook, о которых вы не догадывались.

1. Как часто вы сталкивались со звонками с неизвестных номеров? А может в вашей телефонной книге много номеров, но не помните кому они принадлежат? Эту проблему можно решить с помощью Facebook. Наверное, вы даже не догадывались, что в поиске можно найти человека не только по имени и фамилии, а и по номеру телефона. Попробуйте, это работает.

2. Наверное, каждому неприятно ждать пока вам ответят на сообщение, особенно, когда видишь, что его прочитали. Что бы самому не оказаться со стороны не отвечающего человека, отключите для сообщений «просмотрено». Это можно сделать с помощью специального расширения для браузера: Facebook Unseen или Chat Undetected.

3. Оказывается, на Facebook можно отключать диалоги с навязчивым собеседником, чтобы при этом не выходить из социальной сети. Для этого нужно нажать на шестеренку в правом углу рядом со списком друзей и выбрать «Расширенные настройки».

4. Чтобы не читать спам в своей ленте новостей можно оставить записи только тех людей и сообществ, на которые вы подписаны. В этом вам поможет установка раширеня Friends Feed.

5. Многие пользователи не знают о скрытых сообщениях, которые приходят вам от пользователей вне списка друзей. Скрытая папка находится рядом с основными сообщениями — «Запросы на переписку».

6. Вы можете скрыть список своих друзей от других. Во вкладке «Друзья», нажмите на карандаш и укажите, кто может видеть ваш список друзей.

7. Не всем подходит то, что на Facebook автоматически воспроизводятся видео, особенно если вы используете мобильный интернет. Чтобы отключить, зайдите в настройки аккаунта, раздел «Видео и фото», «Автозапуск» и выберите требуемую настройку.

8. Для того, чтобы об изменениях вашего семейного статуса не приходило оповещение вашим друзьям выберите настройку «Только я» в пункте «Информация», «Семья и отношения».

9. Часто вы находите в ленте что-то интересное, но не успеваете читать логнгриды сразу. На Facebook можно отложить записи, чтобы не потерять. Сохранить пост на позже можно, нажав стрелку в правом верхнем углу самого поста. Все закладки находятся в разделе «Сохраненные».

10. Делится гифками, которых нет на Facebook можно с помощью копировать-вставить ссылку, после появления внизу гифки, ссылку можно удалить и публиковать.

11. Также есть возможность скрывать свои посты от определенных пользователей. Просто перед публикацией выбираете, кому будет видна ваша запись.