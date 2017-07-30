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В Беларуси объявили войну нелегальным СТО

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  • 30.07.2017, 16:53

Власти начнут активнее заглядывать в гаражи автовладельцев.

Местным органам власти необходимо активнее работать по выявлению нелегально работающих СТО.

Об этом заявил начальник управления контроля потребительского рынка - торговой инспекции Валерьян Беспалый 28 июля на коллегии ведомства, на которой рассматривались итоги развития торговой отрасли в первом полугодии 2017 года, передает БелТА.

«Не теряет актуальности тема оказания нелегальных услуг в сфере автосервиса. С помощью населения и взаимодействия с более чем 200 субъектами хозяйствования, оказывающими услуги автосервиса, а также по результатам проведения территориальными органами в апреле - мае мониторинга МАРТ сформировал список из 60 СТО, которые предположительно нелегально осуществляют ремонт и покраску автомобилей. Собранная информация направлена в МНС и МЧС для принятия мер. Хотелось бы видеть более акцентированную работу в данном направлении местных органов власти», - сказал Беспалый.


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