Плотные амуры с Путиным Аnti-colorados, «Обозреватель»

30.07.2017, 17:18

Владимир Путин

Понятие европейского прагматизма очень скоро получит свое истинное значение и наполнение.

Как мы уже писали ранее, Штаты запускают программу полной засветки организаций, так или иначе, оказавшихся инструментом в руках Путина, ведущего игру на подрыв давно устоявшихся принципов мироустройства и на развал коалиции стран, которую принято называть Западом.

Собственно говоря, наиболее активными странами, через которые Путин педалировал свои интересы, были Германия и Франция. Германия жестко ушла в орбиту Путина с подачи экс-канцлера Герхарда Шредера, а Франция была загнана в то же стойло, руками Николя Саркози. То, что эти персонажи работают именно в интересах Кремля, не подлежит сомнению, ибо даже без погружений в перечисление однозначных идентифицирующих факторов, эти персонажи сами себя выставили в свете путинских холуев лучше, чем это мог бы сделать кто-то другой.

Как все хорошо помнят, Коля Саркози еще в бытность свою президентом, влез в область сотрудничества с РФ так, что все партнеры по НАТО были в шоке. Речь идет не только о Мистралях, но и о той авиационной и танковой начинке, которую в РФ толком не научились делать, а потому, экспортные партии военной техники, надо было комплектовать чем-то качественным. Например, речь идет о прицелах и критических узлах радиоэлектроники.

Надо заметить, что все страны НАТО давно работают в плотной кооперации, когда речь заходит о вооружениях. Конечное изделие, под флагом той же Франции, может наполовину состоять из комплектующих партнеров по Альянсу. Понятно, что партнеры договорились о том, куда эти изделия не должны поступать ни при каких обстоятельствах. Россия была именно в этом списке, но Николя плюнул на договоренности и завел плотные амуры с Путиным. Мистрали – то же самое. Ведь смысл НАТО как военного альянса – сквозная интеграция сил и средств участников, для проведения совместных операций. Это значит, что все они приведены к определенному комплексу требований, известных как "стандарты НАТО". Логично, что тот уровень технологий, который устаревает и уходит на ступень ниже, может стать предметом торговли даже с Россией. Но то, что актуально прямо сейчас, никак не должно уходить в адрес вероятного противника.

По поводу такой необычной крепкой мужской дружбы Николя и Владимира, ходили разные слухи, но кроме мелких Гешефтов, которые Саркози принимал от нового друга, был поистине царский подарок – голова Муаммара Каддафи, который вкатил в предвыборную компанию Саркози кругленькую сумму, а потом попытался манипулировать им в свою пользу. Тогда скандал с вывернутым грязным бельем действующего президента Франции никому нужно не было и было принято решение о ликвидации давно ушедшего на покой диктатора. На самом деле, он не вытворил ничего нового и даже покаялся в старых грехах. Так что отправка его в сад с гуриями, выглядит не слишком логичной, если не брать во внимание именно этот узел.

Тогда операцию по нейтрализации Муамара возглавляла именно Франция, а остальные партнеры просто предоставили свою авиацию для того, чтобы закрыть небо над Ливией. Дальше было – дело техники. Заметим, плотность репортажей о боевых действиях в Ливии, резко пошла на спад после убийства Каддафи. Между прочим, после этого боевые действия еще продолжались и их накал, иногда, был ничуть не меньшим, чем до смерти Муаммара. Но это уже никого не интересовало и тема скисла. По факту, основной целью операции было устранение Муаммара до того, как он начнет говорить.

Тогда фокус был в том, чтобы получить добро ООН для начала воздушной операции, а наземной там официально не было, хотя французский спецназ, одетый в местных жителей, был там ударной силой и в конце концов, именно он и ликвидировал Муаммара. Так вот, единственным препятствием в получении нужной резолюции ООН, был Путин, который мог наложить на нее вето, а мог и воздержаться. В свете того, что Ливия была одним из основных покупателей российского оружия, уговорить Путина дать согласие на операцию было нелегко, но Саркози смог и стал преданным вассалом мистера Пу, а заодно – привязал Францию к интересам России.

По этой причине Франция стала поставлять в РФ критические изделия военного назначения. Никакие намеки и прямые предупреждения, на Париж не действовали. Николя отрабатывал должок. Не удивительно, что Саркози, уже в роли "экс", прибыл в Сочи на свидание с Путиным, когда вся официальная Европа начала четко дистанцироваться от "Гнома". Российская пресса неделю полыхала после визита этого частного лица.

Инерция, заложенная Саркози оказалась настолько мощной, что в ее русле, хоть уже и не так вдохновенно, действовал сменщик Николя – Франсуа. Именно поэтому Москва так выкладывалась, чтобы привести на вершину власти Франции, свою купленную с потрохами Лепеншу. Но не удалось. Если бы они просто вкладывались в эту страшную тётку, было бы не так обидно, а провал был бы не столь оглушительным. Но Путин уже привык действовать во Франции как в собственном сортире и потому – переиграл. Он начал топить Макрона, но тот выплыл и теперь уже никогда не простит Путину тех помоев, которые тот вылил на него, а кроме того, Макрон прекрасно видит, что Путин пытался развратить Францию до уровня уличной ш….. и частично в этом преуспел.

Похоже на то, что "прагматизм" Франции, отношении России, будет стремительно сходить на "нет", по крайней мере, прагматичные поставки военного оборудования, окончательно остались в прошлом. Кстати, Мистрали удалось пристроить и без России и оказалось, что на Москве он никак не сошелся клином, а потому – был вполне конкретного свойства.

Аnti-colorados, «Обозреватель»