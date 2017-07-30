Ученые рассказали, как молитва влияет на здоровье человека 15 30.07.2017, 17:33

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Ученые доказали, что во время молитвы состав крови человека способен меняться.

Они провели анонимный эксперимент с участием 15 человек, пишет vistanews.ru.

Исследователи рассказали, что все испытуемые на время эксперимента болели атеросклерозом, гепатитом В, сердечными патологиями и другими болезнями. Изначально, у них брали кровь на анализ, а потом эти люди в течение 15-20 минут читали молитвы, после чего вновь сдавали кровь.

В результате сравнения анализов крови до и после, ученым удалось выяснить, что уровень фагоцитоза у мужчин был стал втрое ниже, а у женщин немного меньше, так как они более эмоциональны. Эксперимент показал, что во время молитвы воспалительные процессы успокаиваются, а иммунная система начинает работать более точно и эффективно.