Гой решил уплотнить Гродно за счет частных домов 17 30.07.2017, 17:43

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Председатель горисполкома решил застроить Гродно «девятнадцатиэтажками».

Строить жилье в Гродно будут за счет уплотнения города в целом. Новые дома появятся на заброшенных территориях бывших воинских частей и рядом с частными секторами, рассказал журналистам председатель горисполкома Мечислав Гой, передает vgr.by.

Девять многоквартирных домов на 4000 жителей «вырастут» в районе улиц Пролетарской — Щорса.

— Это прекрасный микрорайон с хорошей инфраструктурой. Нам не надо думать о детских садах, школах. Здесь 5, 13, 11-я школы загружены примерно на 50 %, — пояснил мэр города.

В октябре–ноябре могут начать строить дома на 2000 квартир на Лидской улице. Столько же квартир будет в районе улицы Калиновского рядом с лесопарком Пышки. Небольшие многоэтажные застройки будут на улицах Курчатова и Советских Пограничников.

— Убираем «шанхай», там тоже предоставляем жилье и экономим огромные государственные деньги, — отметил Мечислав Гой. — В этом и следующем году начнем строить дома повышенной этажности, 19-этажные.

Индивидуальное строительство будет развиваться в районе костела и бывшей деревни Старой Ольшанки. На первом этапе выделено около 300–350 участков.