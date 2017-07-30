закрыть
30 июля 2017, воскресенье, 20:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Виталий Гурков выиграл «золото» на Всемирных играх-2017

12
  • 30.07.2017, 18:08
  • 7,300
Виталий Гурков
Фото: budzma.by

В финале белорус победил украинца Василия Сорокина.

Белорусский тайбоксер Виталий Гурков выиграл «золото» на Всемирных играх-2017, передает «Трибуна».

30 июля во Вроцлаве состоялись финалы турнира по муай-тай в рамках Всемирных игр-2017.

В весовой категории 75 кг белорус Виталий Гурков в финале встретился с украинцем Василием Сорокиным, который 29 июля уверенно победил чемпиона мира-2017 Ивана Григорьева.

В первом раунде белорус был лучший практически во всех компонентах, во втором – проиграл, а в третьем – сумел изменить тактику и добиться тяжелой победы.

Это единственная золотая медаль в составе сборной Беларуси.

Помимо Гуркова из белорусской команды на пьедестал поднялся только Никита Шостак (81 кг, 18 лет).

«Хотя это одни из самых серьезных побед в карьерах Гурова и Шостака, они не получат премий за Всемирные игры из-за бюрократических нюансов. Для сравнения, золотым медалистам в составе сборной Таиланда выплатят по 50 тысяч долларов», – говорится в пресс-релизе.


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Фраў А., а-у-у!
Фраў А., а-у-у! Сяргей Законнікаў
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко


Интервью

Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух