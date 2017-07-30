В Нидерландах горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод Европы 3 30.07.2017, 18:18

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Вспышки пламени были видны из разных частей Роттердама.

В Роттердаме (Нидерланды) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell, крупнейшем в Европе. Об этом сообщает Telegraaf.nl.

Возгорание произошло на высоковольтной подстанции на территории НПЗ, в результате чего весь завод оказался без электричества.

На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Сообщается, что вспышки пламени были видны из разных частей города.

Огонь был потушен к утра воскресенья. О жертвах и утечке вредных веществ в результате пожара не сообщается.