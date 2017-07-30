Жульнический фокус 3 Александр Рылкин, ej.ru

30.07.2017, 19:12

Жулики и воры окапываются по периметру.

В минувшую среду видный единоросс Андрей Исаев, отвечающий в Думе за законотворческую деятельность, во время «рабочей поездки» в Удмуртию рассказал о намерении Думы принять два законопроекта, судьбу которых еще некоторое время назад эксперты и комментаторы называли «туманной». Дескать, слишком уж от них попахивает дешевым популизмом и конъюнктурщиной. Предложения, содержащиеся в проектах законов, рожденных двумя другими единороссами (не такими видными, как Андрей Исаев) Сергеем Боярским (сын Д’Артаньяна) и Андреем Альшевских (сын железнодорожника), казались чересчур экзотическими и радикальными даже для нынешнего гуттаперчевого состава нижней палаты.

Собственно, сами законопроекты предельно просты и незатейливы. В них говорится, что публичная критика власти теперь будет караться миллионными штрафами. Миллионными — в самом прямом смысле этого слова… Итак, два креативных депутата решили, что пора им выходить из тени старших товарищей. Справедливо оценив важность Сети в борьбе Кремля за вечную несменяемость власти, они выдвинули инициативы по дальнейшей стерилизации ее российского сегмента.

Во всей этой истории есть один жульнический фокус. Берем, скажем, среднего не ангажированного индивидуума и просим проанализировать предложения депутатов. Думаю, отзыв будет вполне положительный. Разве что непредвзятый рецензент попеняет на слишком уж драконовские карательные меры. Ну, так их можно слегка и подкорректировать. Пусть штраф с физического лица за «распространение неправового клеветнического контента в социальных сетях» будет не пять миллионов рублей, а четыре, а с юридического — не сорок, а тридцать. Но в целом очевидно же, что на людей клеветать нехорошо! И искоренение клеветы в соцсетях, а равно в любых других коммуникационных и медийных ресурсах задумано в интересах всего общества, а вовсе не только правящей элиты. Депутат Исаев тут же и бумажку с идентичным законом в Германии подложил. Мол, смотрите, мы только опыт перенимаем, а крупные штрафы за клевету — сложившаяся в Европе практика. «Там только счета придут в евро, — шутит депутат, — а у нас-то в рублях!» Так в чем же жульничество, в чем обман?

Сегодня главная ценность депутатского корпуса (за что их, дармоедов, и кормят) в умении любым драконовским охранительным инициативам придать форму цивилизованного государственного менеджмента. Теперь давайте просто посмотрим, какой новый инструмент окажется в руках власти в случае принятия вышеописанных законов.

Очевидно, что в коллизии «клеветник — жертва клеветы» без суда не обойтись (пока еще, во всяком случае). Нужно объяснять в тысячный раз, что у нас за суд? Простой пример: документальный фильм «Он вам не Димон» будет по новому закону, вне всякого сомнения, признан клеветническим, хотя вся страна прекрасно знает, что в нем говорится об абсолютно реальной коррупции конкретного персонажа. Далее ФБК штрафуют на сорок миллионов рублей… Последующий сценарий нужно описывать? Думаю, не нужно, все описывать уже будут приставы. А вы, любезный читатель, не задумаетесь ли крепко, перед тем как в очередной раз перепостить расследование Навального, если отчетливо осознаете, что этот благородный жест, направленный на распространение важной информации, может обойтись вам в несколько миллионов рублей? У вас много лишних миллионов? Если, как нам обещает депутат Исаев, законы осенью примут, это будет означать, что концепция охранения Рунета подверглась определенной коррекции — теперь крамольного пользователя не будут сразу тащить в кутузку, с него просто стянут последние штаны.

Сегодня моя лента фейсбука полна насмешками над Андреем Исаевым, который, анонсируя законопроекты коллег по партии, назвал «Гугл» социальной сетью. В связи с этим я вспомнил историю про самого первого Михалкова, автора гимна СССР. Когда кто-то из собратьев по писательскому цеху спросил у Сергея Владимировича, знает ли он, что за глаза его называют «гимнюком», тот рассмеялся и ответил: «Текст, может, и говно, но гимнюк — не гимнюк, а петь будете стоя»...

Александр Рылкин, ej.ru