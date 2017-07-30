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ЧМ-2017: Герасименя заняла пятое место на дистанции 50 метров вольным стилем

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  • 30.07.2017, 19:26

В финале белоруска сумела значительно улучшить свое полуфинальное время.

В Будапеште завершается чемпионат мира по водным видам спорта. В финале Александра Герасименя сумела значительно улучшить свое полуфинальное время (24,59), преодолев 50 м в решающем заплыве за 24,46 секунды. Но для места на пьедестале этого оказалось недостаточно.

Чемпионкой мира стала шведка Сара Шестрем — 23,69, серебро у голландки Раноми Кромовиджожо — 23,85, бронза у американки Симоны Мануэль — 23,97.

Олимпийская чемпионка Рио в этой дисциплине Пермила Блуме из Дании финишировала четвертой — 24,00.


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