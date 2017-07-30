10 продуктов, которые нужно есть в жару 4 30.07.2017, 19:45

Эти продукты помогут вам охладить организм.

Golos.io составил топ-10 продуктов, которые утолят жажду и наполнят ваш организм витаминами.

1. Арбуз

В топе нашего списка – арбуз. Ведь по своему составу он идеально подходит для лета. На 90% он состоит из воды, а также может похвастаться высоким уровнем витаминов А, C и антиоксидантов. Специалисты советуют есть арбуз, чтобы охладить организм и восполнить потери электролитов, которые мы теряем из-за усиленного потоотделения.

2. Киви

Киви отлично подходит для жары, так как не допускает обезвоживания организма. А все из-за того, что в нем много кальция и витамина С. Кроме того, киви регулирует уровень давления и сердцебиение, которое в жару учащается.

3. Огурцы

Как и в арбузе, в огурцах очень много воды, поэтому они хорошо освежают, восстанавливая правильный уровень водного баланса и налаживая работу ЖКТ. Также они хороши для красоты: в их кожуре находится кремень, стимулирующий выработку коллагена. А вместе с витамином С и кофейной кислотой огурцы улучшают состояние кожи и убирают отечность из-за большого потребления воды в летний период.

4. Свежая зелень и салаты

В вашем летнем рационе обязательно должно быть много зелени и салатов (здесь все виды хороши). Они также содержат воду, а также пополняют запасы микроэлементов, которые быстрее выходят в жару. Побеспокойтесь, чтобы в вашем холодильнике всегда были лук, петрушка, укроп, шпинат, сельдерей, несколько разновидностей салата и другая ваша любимая зелень.

5. Авокадо

Авокадо нужно есть в рамках правильного питания, а в летнюю жару – и подавно. В авокадо содержатся полезные жиры и мононенасыщенные кислоты. Именно они и защищают кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут вызвать рак. Кроме того, если постоянно есть авокадо, ваша кожа станет более упругой и эластичной.

6. Спаржа

Спаржа не только безумно вкусна, но и очень полезна, особенно летом. А разнообразие блюд, которые из нее можно приготовить, делает ее незаменимой. В ней есть много полезных углеводов, аминокислот, каротина, солей калия, лизина, фосфора и этот список еще можно продолжить. Да и выглядит спаржа очень аппетитно.

7. Малина

Малина прекрасно утоляет жажду, а также нормализирует работу ЖКТ. Благодаря своим свойствам, она выводит токсины из организма, и даже улучшает настроение. Добавляйте ее в десерты, готовьте на ее основе фруктовую воду и безалкогольные коктейли.

8. Мята

В мяте содержится ментол, возбуждающий холодовые рецепторы, именно поэтому мы ощущаем прохладу и свежесть. Рекомендуем добавлять мяту не только в чай и холодную волу, но и в салаты.

9. Дыня

Позитивно на работу организма в жару также влияет и дыня. Она утоляет жажду и приводит в состояние спокойствия нервную систему. Ее точно нужно есть тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и малокровием. Дыня создана для того, чтобы ее часто есть летом!

10. Болгарский перец

Сладкий болгарский перец повышает выделение желудочного сока, поэтому в количестве этого овоща себя можно не ограничивать, разве что у вас есть личная непереносимость продукта. В нем огромное количество витаминов, а по части витамина С он даже больший рекордсмен, чем черная смородина и лимон. Болгарский перец – буквально кладезь витаминов и полезных микроэлементов, а также является отличным ингредиентом для приготовлния салатов и летних супов.