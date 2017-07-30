Путин подписал закон о запрете в РФ анонимайзеров 30.07.2017, 20:35

Закон вступит в силу 1 ноября.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, передает tvrain.ru.

Закон вступит в силу 1 ноября.

Ранее законопроект о запрете анонимайзеров приняла Госдума.

По закону анонимайзеры и использование VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировки запрещенных Роскомнадзором сайтов, запрещено на территории России. МВД и ФСБ будут отслеживать анонимайзеры и сообщать о них регулятору, который будет блокировать сервисы.

В начале июля право блокировать анонимайзеры получила Федеральная налоговая служба. В приказе Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорилось, что основанием для блокировки может быть наличие на сайте информации или программы, которая дает доступ к запрещенной информации.