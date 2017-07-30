Как конкуренты смеялись над iPhone 10 лет назад 8 30.07.2017, 20:56

Десять лет истории iPhone Apple хватило, чтобы доказать правильность концепции своего смартфонa.

Первый iPhone в 2007 был спорным… Ни один из крупных производителей мобильных устройств не считал iPhone событием в 2007 году. Он был дорогим и бестолковым — по крайней мере, так думали сильные мира сего, пишет iphones.ru.

Бесполезный сенсорный экран, устаревшая камера и куча детских болячек — за это ругали девайс больше всего. Но большинство из них попало впросак. Дело в том, что в реальном мире даже тогда решали не циферки в технических характеристиках, а эмоции от использования. Поэтому простые пользователи и полюбили очевидно самое значимое творение Стива Джобса.

Microsoft: «Самый дорогой телефон не подходит для работы»

Так охарактеризовал первый iPhone Стив Балмер, который в 2007 году занимал пост генерального директора компании Microsoft. Тогда он не понимал, что именно с этим устройством не сможет справиться его компания. Да ее фактическую капитуляцию на руководящей должности он и не застал. После ряда неудачных шагов его попросту вытолкнули из Microsoft. А она сама потерпела сногсшибательное фиаско на рынке мобильной электроники. Теперь Microsoft с радостью распространяет свой Office среди пользователей iPhone. А когда-то считала его не пригодным для использования в работе.

BlackBerry: «Очередной конкурент на переполненном рынке»

Именно Джим Балсилл, генеральный директор некогда популярной в бизнес-кругах компании, назвал iPhone просто еще одним конкурентом на переполненном рынке. Именно этот очередной соперник поставил жирную точку в истории производителя, заняв как бизнес-сегмент, так и сердца молодежи.

Nokia: «Нет причин для изменений»

Этими словами генеральный директор Nokia начал вести компанию в ошибочном направлении. Так самые популярные смартфоны на планете стали лишь достоянием истории и пищей для ностальгических воспоминаний. …проблем хватало у каждого iPhone…

Проблемы были почти у каждого iPhone: 4-ка теряла сигнал сотового оператора при определенном хвате, краска на корпусе черной 5-ки облазила даже при самом бережном обращении, а 6-ка гнулась без больших усилий. Но каждый этот смартфон неизбежно становился все более и более популярным. И в итоге высмеивание главного устройства Apple стало настоящей модой среди конкурентов, которые пытались выехать за счет него.

Samsung: «Не нужно быть гением»

Компания троллила соперника с особым энтузиазмом. Когда Apple представила Pencil, она вспомнила о стилусе в линейке Note и выражении Стива Джобса, который настаивал на его бесполезности. Компания кичилась своими наработками на поприще современных смартфонов. И откровенно смеялась над неудачами конкурента — например, над iPhone 6, который гнулся просто голыми руками. И даже создала целый ряд рекламных роликов под общим слоганом «Не нужно быть гением». Они высмеивали шаги Apple, которые повторяли их действия двух-трехгодичной и более давности. Быть может, именно за неудачные шутки компания поплатилась настоящей трагедией в денежном и статусном плане — проблемами с Galaxy Note7, который был официально признан небезопасным, ведь загорался и даже взрывался без видимой на то причины.

Sony: «Проснись, Apple»

Шутники из Sony взяли официальное приглашение на пресс-конференцию Apple в 2015 году и добавили к ней бинарный код: «01000111 01100001 01101101 01100101 00100000 01101111 01101110 00101110». В переводе с машинного языка это означает «Game on» («Игра [уже] идёт» [,проснись, Apple!]). После этого об успехах японцев в мобильной сфере ничего не слышно. И даже их телевизоры, которые были стратегическим направлением, уже не считаются самыми крутыми. …но за 10 лет iPhone стал примером После аналогичных шуток в лету фактически канули LG, Moto и другие компании. Нужно было быть серьезней с конкурентами. Факт. А до 2017 шутников на мировой арене практически не осталось. А весь мир разделился между двумя лагерями — iPhone и Android (читай Samsung).

У каждой из платформ есть свои преимущества и недостатки. Но явного лидера просто нет. Некоторые еще пытаются упрекнуть iPhone даже в отсутствии традиционного 3,5-аудиовыхода (привет создателям OnePlus 5), но большинство сегодня ждет релиза iPhone 8. Если верить инсайдерской информации, многие производители застыли в ожидании нового устройства Apple и приостановили запуск своих смартфонов. Очевидно, они хотят вдохновиться новыми технологиями и внешним видом iPhone 8 для будущего своих новинок.

Десять лет истории iPhone Apple хватило, чтобы доказать правильность концепции своего смартфона, которую позаимствовали все другие производители. И в этом году компания в очередной раз докажет — хорошо смеется только тот, кто делает это последним. Тем не менее, мы обязательно еще не раз поглумимся над iPhone 8 сразу после его релиза. И не мы одни. Но это уже совсем другая история.