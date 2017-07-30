Лубянские мартышки 1 Саша Сотник, inforesist.org

30.07.2017, 21:22

Александр Сотник

Взяв в заложники огромную страну, путинская компашка расширила свои притязания.

Кризис мыслей и идей, поставивший Россию на «стоп-паузу», не случаен: все определения вынесены, диагноз поставлен. Авторитарная, но не тоталитарная; фашистская, но не нацистская; стагнирующая, но пока не агонизирующая. В эпоху клозетного процветания даже Конституция России была употреблена по назначению. Чекисты подтерлись ею, да и позабыли. И все бы хорошо, только вот население по старой привычке апеллирует к этой преданной анафеме брошюре. Можно было бы объяснить тупым массам, что они отныне живут по блатным понятиям, раз уж у руля – «бригада отморозков», но и сами террористы во главе с Путиным на эти «понятия» давно «забили». Про Закон Божий тоже лучше помалкивать, ибо если начать его соблюдать – в первую очередь нужно отправить в геенну огненную все наше новое Политбюро во главе с «балтийской килькой».

Вот и мучаются стада двуногих, теряясь в поисках правды и справедливости: ходят на митинги, подписывают петиции, маются в пикетах. А ведь проблема решается просто: надо принять новую Конституцию, где черным по белому разъяснить, в каком «русском мире» мы выживаем. Много статей не нужно, ибо реалии – конкретны, а «размазывать сопли по бумажке» сам Вова не велит. Достаточно абзаца:

«Россия — энергозависимое государство с авторитарной формой правления. Владимир Владимирович Путин, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод Путина и его бригады — обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является Путин. Он же осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никто, кроме Путина, не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону».

И, собственно, все.

Зачем еще что-то объяснять, когда все и так предельно ясно? А не нравится – вали из страны, пока не посадили или не грохнули. Этим предупреждением, кстати, было бы логично завершить текст новейшей Конституции и, приложившись к мощам, вознести молитву о скорейшей победе над проклятым забугорьем.

Чекисты будут отстреливаться до конца, круша черепа направо и налево, сажая всех подряд – лишь бы только удержать власть. А власть эта будет выскальзывать из их потных дрожащих ладошек хотя бы по причине обветшалости инфраструктуры, кадрового голода и отставания в технологиях. И если еще на пару лет денег на оплату своры псов-охранителей хватит, то что делать потом? Бежать? Но кто их примет? Китай? – вряд ли: там коррупционеров расстреливают. Ким Чен Ын? Этот жировик может, но над ним самим уже качается дамоклов меч, подвешенный Трампом. К тому же, дитя чучхе капризно, непредсказуемо и алчно, а наши кооператоры – жадны и недоверчивы. Венесуэлу не предлагать: там в агонии мечется бедолага Мадуро. Остается, пожалуй, Аргентина, которая, как правило, не выдает преступников, но наши «кремлевские мечтатели» накопили такой космический объем смертных грехов, что мировое сообщество может и надавить…

Посему чекистам ничего не остается, как разыгрывать карту планетарной дестабилизации.

Террорист считает себя властителем судеб лишь до тех пор, пока с ним разговаривают. Как только его лоб помажут зеленкой – он превращается в трупную оболочку, интересную лишь для патологоанатомов. Вот Путин и подгоняет мотострелковые дивизии к границе с Украиной – чтобы на переговорах «нормандской четверки» к нему проявляли серьезный интерес. Не беда, что новый мертворожденный проект «Малороссии» — игрушечный фейк. Главное – на тебя обращают внимание как на большого – пусть даже омерзительного – парня. Вот и потряхивает Европу от череды террористических атак, за которыми так и тянется шлейф «своевременной выгоды» для Москвы. Даже скандал вокруг личности Трампа Путин обратил себе на пользу: сомнительный лидер – вовсе не лидер, а скорее – балласт. И что бы он ни декларировал – общественное мнение всегда способно «умножить его на ноль». Как это ни странно, но в данном случае работающие демократические институты также играют на руку кремлевской террористической группировке, ибо разбалансировка сил и дестабилизация вызывают растерянность в истеблишменте, дезориентируя и оттягивая принятие жизненно важных решений. А это продлевает террористам жизнь.

Эта грань была преодолена аннексией Крыма, войной на Донбассе и гибелью лайнера MH-17. И если первые два пункта можно списать на условное «массовое помутнение рассудка крымчан» или на «внутривидовый конфликт на Донбассе», то последний – из разряда грехов, которые не замолить ничем. Российские военные по приказу командования вывели в «чисто поле» установку «Бук» и шарахнули ракетой по гражданскому самолету, лишив жизней 298 человек, абсолютно не причастных ни к Крыму, ни к Донбассу, ни даже к Москве. А потом увели установку на свою территорию в попытке скрыть орудие преступления. Так поступают террористы, а слова Путина о том, что «за спинами женщин и детей будем стоять мы, не впереди, а сзади» — обретают законченный конкретный смысл. Это – послание оформившегося террориста. И пока политики пожимают ему руку и ведутся на дипломатические «политесы» — он будет удерживать власть в России.

Впрочем, даже если с ним вовсе перестанут разговаривать – он еще какое-то время сможет удерживать власть: хотя бы потому, что от высшей ответственной должности его уже никто не отстранит, ибо нет таких, кто рискнул бы разделить с ним ответственность за авантюры и кровавые последствия, которые они повлекли. Так что «тянуть лямку» террорист Путин будет до конца. Карты для шантажа у него есть: это пригретые обезьяны, которых можно снабдить деньгами или оружием, и, конечно же, старый советский «ядерный туз», которым можно, как русским матом, покрыть малахольных игроков, что трясущимися ручонками перебирают варианты политического расклада. «Говорите – устарело и не взлетит? А вот – не факт. Ну, что, попробуем?..» — от таких вопросов и хрестоматийный Чекалинский вспотеет. Играть в «ядерную рулетку» можно с северокорейским упитышем, да и то – с оглядкой. А на российских просторах – сотни боеголовок и одна плешивая башка, зато – какая воинственная!

С кризисом политических идей лубянской мартышке явно повезло – прямо как однажды с ценами на углеводороды. Европа дала надежду в лице новоизбранного Президента Франции – Макрона, но один в поле не воин. Вот уже и он вынужден слушать в течение двух часов бредни террориста о «проведении легитимных выборов в Малороссии». И пусть цивилизация полна презрения, пусть она вводит все новые санкции, окатывая холодным душем доморощенных экономистов – нашему гамадрилу все нипочем. Шантажист всегда полон новых идей и замыслов, а точек на политической карте мира полно. Ткни в любую – и поджигай. Известно: порядочный человек ограничен набором гуманных принципов, а террорист не ограничен ничем. Главное – держать мир под прицелом, а волосатый палец – на ядерной кнопке. И никто никуда не денется, будут увещевать как миленькие. Беспроигрышная история!..

Взяв в заложники огромную страну, путинская компашка расширила свои притязания. И приходится признать, что в данный момент нет такой внешней силы, которая смогла бы провести спецоперацию по ликвидации кремлевского террористического анклава. Но если гниение России продолжится еще несколько лет – техногенные катастрофы внутри нее станут неизбежными, и уже будет неважно: нажимала обезьяна на спусковой крючок или нет.

Просто в один «прекрасный» день взорвется какая-нибудь АЭС, и радиоактивное облако отправится в дальний путь, внушая страх и вгоняя в панику благочестивых европейцев. И «благодарить» последними словами они будут не только злую лубянскую обезьяну, но и своих лидеров, накрепко застрявших в тисках нерешительности и политического инфантилизма.

Саша Сотник, inforesist.org