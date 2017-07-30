Видеофакт: «Минск» забил два гола в свои ворота 1 30.07.2017, 21:36

Фото: dynamo-brest.by

Брестское «Динамо» разобралось с «Минском», два из четырех мячей гости забили самостоятельно.

Брестское «Динамо» на своем поле разгромило «Минск» в матче 16-го тура чемпионата страны — 4:0.

После матча главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев заявил, что его подопечные попадут в Книгу рекордов Гиннесса.

«Скажу коротко: мы войдем в Книгу рекордов Гиннесса. Три гола в свои, а четвертый тоже придумали. В чужие ворота и пустые не можем попасть, либо вратарю в руки... Гол забить — как Бастилию взять. Такие курьезные голы и стоят матча. Что сделать, бывает... Надо поздравить Брест: соперники были лучше настроены на игру, лучше с мячом работали. Команда очень мощная, с хорошими исполнителями. В матче против такого коллектива делать столько ошибок в обороне непозволительно», - цитирует Кондратьева «Прессбол».