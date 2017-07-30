Глава КГК: Цены на услуги ЖКХ будут расти 13 30.07.2017, 21:47

В следующем году белорусы будут оплачивать 100 процентов коммунальных услуг.

В Беларуси в нынешнем году цены на услуги ЖКХ повышаться не будут, заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов в интервью программе «Контуры» телеканала ont.by.

«До конца этого года точно не будет повышения тарифов — это явилось таким камнем преткновения в переговорах с МВФ. Президент жестко поставил заслон этому не совсем обоснованному требованию максимального повышения тарифов», — заявил Анфимов.

Впрочем, в следующем году роста тарифов все-таки следует ожидать — «по устоявшейся практике, в рамках 5 долларов».

Анфимов отметил, что, с учетом повышения на эти пять долларов, по всем видам, кроме теплоснабжения, в 2018 году Беларусь выйдет на 100% оплату коммунальных услуг населением.