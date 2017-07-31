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Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз

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  • 31.07.2017, 7:40
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Власти заявляют, что это произойдет до конца года.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что республика и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз до конца текущего года.

"Двумя странами сформированы рабочие группы, которые будут работать над соглашением о взаимном признании виз и это соглашение мы должны подписать до конца года", - сказал Кобяков в интервью белорусскому телеканалу "ОНТ".

Кроме того, премьер-министр затронул тему перевода белорусских рейсов в российских аэропортах в международные терминалы.  

"Эта тема нами очень подробно обсуждалась с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И найдены принципиальные решения о том, как сделать так, чтобы вопросы пересечения гражданами двух государств – России и Беларуси - белорусско-российской границы были максимально комфортными. А еще сказать проще, вернуться к тому состоянию, которое было недавно, к которому все привыкли", - отметил По его словам решение этой проблемы на правительственном уровне уже обозначено.

"Задачи пограничным службам Российской Федерации, таможенным службам, руководителям аэропортов пошли", - сказал он.


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