Apple защитила патент на очки дополненной реальности 2 31.07.2017, 7:56

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Надев очки водитель сможет увидеть подсказки на дороге и повысить уровень вождения.

Компания Apple, по всей видимости, не оставляет надежд на конкуренцию с ведущими производителями виртуальных очков.

Так, стало известно, что "яблочные" запатентовали "умные" очки, позволяющие дополнять существующую реальность виртуальными объектами.

Эксперты полагают, что подобная технология может стать составляющей "умного" дома или, например, помощником для водителей.

Надев очки водитель сможет увидеть подсказки на дороге и повысить уровень вождения.

О планах по созданию подобного гаджета Apple заявляла еще в 2013 году. Однако с тех пор проект "застыл" на месте. Возможно, что-то измениться с получением патента, хотя сейчас многие компании патентуют такие решения, появление которых не ожидается даже в отдаленной перспективе.