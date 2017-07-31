закрыть
31 июля 2017, понедельник, 12:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Apple защитила патент на очки дополненной реальности

2
  • 31.07.2017, 7:56
  • 7,226

Надев очки водитель сможет увидеть подсказки на дороге и повысить уровень вождения.

Компания Apple, по всей видимости, не оставляет надежд на конкуренцию с ведущими производителями виртуальных очков.

Так, стало известно, что "яблочные" запатентовали "умные" очки, позволяющие дополнять существующую реальность виртуальными объектами.

Эксперты полагают, что подобная технология может стать составляющей "умного" дома или, например, помощником для водителей.

Надев очки водитель сможет увидеть подсказки на дороге и повысить уровень вождения.

О планах по созданию подобного гаджета Apple заявляла еще в 2013 году. Однако с тех пор проект "застыл" на месте. Возможно, что-то измениться с получением патента, хотя сейчас многие компании патентуют такие решения, появление которых не ожидается даже в отдаленной перспективе.


Мнение

Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Фраў А., а-у-у!
Фраў А., а-у-у! Сяргей Законнікаў
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»