«Пусть Белстат поживет на реальную зарплату!» 18 31.07.2017, 8:02

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Реальные бюджетники удивляются своим официальным средним зарплатам за июнь.

Всю прошлую неделю, обсуждая свежую статистику по средним зарплатам в стране, белорусы недоуменно вертели головой. Смотришь на официальные данные, а затем переводишь взгляд на свой кошелек — и вот ты как герой картинки: «Ожидание и реальность».

Впрочем, официальная статистика вскоре обнародовала новые данные. Выяснилось, что при этом зарплата большинства белорусов все же не дотягивает до средней.

И вот свежайшая порция от Белстата — данные по зарплатам бюджетников в июне, от которых в воскресенье колбасит Байнет.

Итак, средняя зарплата работников бюджетных организаций в июне якобы составила 624,7 рубля. Это на 23,6 рубля, или на 3,9% больше, чем в мае. Реальная зарплата бюджетников в прошлом месяце вроде также выросла — на 3,2% (по сравнению с майской).

Пользователи интернета пытается представить реальную картину дня, делясь своими примерами из жизни и озвучивая свои задачки, пишет «Солидарность».