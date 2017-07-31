В Беларусь приходит жара до +36°C 31.07.2017, 8:10

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В ближайшие дни в Беларуси установится очень жаркая погода.

В связи с этим на 31 июля и 1 и 2 августа Белгидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности. Сегодня по юго-западной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+33°C, днем во вторник на большей части республики воздух прогреется до +30..+34°C, в среду в отдельных районах по югу +35..+36°C.

В понедельник, 31 июля, по северо-западной половине ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, передает Белгидрометцентр. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +27..+33°C.

В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +28..+30°C.