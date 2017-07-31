Умер участник белорусской рэп-группы ЛСП Рома Англичанин 1 31.07.2017, 8:33

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О смерти музыканта сообщается на официальной странице группы «Вконтакте».

На официальной страничке популярной белорусской рэп-группы ЛСП «Вконтакте» появилось скорбное известие о смерти музыканта Романа Сащеко, который известен под псевдонимом Рома Англичанин.

«Сегодня перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП, Ромы Англичанина. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом», - говорится в сообщении.

В комментариях к посту сотни поклонников группы принесли свои соболезнования. Новость о смерти музыканта повергла всех в шок, пишет kp.by.

Олегом Савченко (справа) и Рома Англичанин - рэп-группа ЛСП.

Фото: rap.ru

Причина смерти музыканта не разглашается. Известно, что ему было всего 29 лет. Молодой человек родом из Беларуси, жил и работал в Могилеве.

Вместе с рэпером Олегом Савченко, кстати, тоже белорусом, Роман работал в проекте ЛСП. Группа известна по ряду проектов, клипу на песню «Монетка», который набрал больше 9 миллионов просмотров и конфликту с известным рэпером Oxxxymiron. Вместе с ним ЛСП сначала записали совместный трек - «Мне скучно жить», а потом разругались в соцсетях.