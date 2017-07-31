Экономисты: Луканомика остается очень слабой 11 31.07.2017, 8:58

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Чиновники рано радуются.

В Беларуси сохраняется структурная и институциональная слабость экономики.

Несмотря на рост циклической составляющей ВВП Беларуси, трендовая составляющая ВВП снижается в Беларуси уже 44 квартала подряд - на протяжении 11-ти последних лет.

В докладе Белстата за первое полугодие сообщается, что «осуществлена вторая оценка ВВП за I квартал 2017 года тремя методами (производственным, использования доходов, формирования ВВП по источникам доходов), пишет ekonomika.by.

В итоге в I квартале 2017 года ВВП составил в текущих ценах 22,5 млрд. BYN, или в сопоставимых ценах 100,4% к уровню I квартала 2016 года». Таким образом, официально можно считать, что экономика Беларуси вышла из состояния рецессии.

Хотя, если считать квартал к предыдущему кварталу, делая корректировку на сезонность, то она вышла из рецессии еще в 4-м квартале 2016 года.

Между тем, трендовая составляющая ВВП Беларуси продолжает снижаться. В 1-м квартале текущего года она достигла значения – минус 3,2% к соответствующему кварталу предыдущего года (рис. 1). В 4-м квартале 2016 года она составляла – минус 3,0%.

Примечание. Q/Q – квартал к соответствующему кварталу предыдущего года

Трендовая составляющая ВВП снижается в Беларуси уже 44 квартала подряд (на протяжении 11-ти последних лет – c 1-го кв. 2006 г.). Из них последние 11 кварталов – с третьего кв. 2014 г. – она находится в отрицательном диапазоне.

Учитывая, что средняя динамика тренда для последних 4-8 кварталов находилась в диапазоне – минус 2,3-2,8%, можно полагать, что потенциал (тренд) белорусской экономики продолжает оставаться на уровне минус 2-3%.

При этом циклическая составляющая ВВП Беларуси в 1-м кв. текущего года выросла на 3,6%. В последний раз подобный рост наблюдался в конце 2014 года.

Это подтверждает мнение отдельных аналитиков о том, что нынешнее восстановление белорусской экономики связано прежде всего с улучшением условий внешней торговли, внешнего финансирования. Возможно постепенно начинают проявлять себя и меры по смягчению денежно-кредитной политики и политики доходов.

При этом в результате отсутствия рыночных реформ и сохранения неэффективного административно-командного распределения ресурсов сохраняется структурная и институциональная слабость экономики. Это не позволяет задействовать долгосрочные факторы роста и повысить движущую силу экономики.

Воздействие циклических факторов способно дать краткосрочный эффект. Например, стимулирующие меры монетарной или бюджетной политики, повышение цен на экспортные товары. С их помощью можно подтянуть экономику к тренду либо выше тренда (как происходит в настоящее время), но невозможно изменить сам тренд роста.