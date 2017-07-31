Президент Литвы: Во время учений «Запад — 2017» США пришлют больше истребителей и военных

Президент Литвы: Во время учений «Запад — 2017» США пришлют больше истребителей и военных2
- 31.07.2017, 9:04
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Во время белорусско-российских учений в Литве дислоцируют больше американских военных и военной техники.
Во время сентябрьских совместных учений Беларуси и России «Запад 2017» США удвоит число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве, объявила президент Даля Грибаускайте, сообщает DELFI.
По ее словам, в Литве во время учений также дислоцируют больше американских военных и военной техники.
«То, что здесь будет больше армии, удвоят миссию воздушной полиции, во время учений «Запад» здесь будет больше американских военных и техники, кораблей, показывает особое внимание к нашему региону», - сказала в интервью 31 июля президент Литвы.
Обычно в миссии воздушной полиции НАТО в Литве и Эстонии участвуют по 4 истребителя. В начале осени американцы доставят в Шяуляй 8 истребителей.