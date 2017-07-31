Минчане лишились «экопарковки», за которую заплатили по 1000 долларов 24 31.07.2017, 9:15

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Выкупить в постоянное пользование парковочные места и остаться в итоге ни с чем? У нас возможно все.

Жильцы дома №26 по ул. Налибокской, заключая договоры с местным ЖЭУ и устанавливая индивидуальные парковочные места за свой счет, и не подозревали, что придется спустя некоторое время освободить облагороженную ими территорию под угрозой штрафных санкций, пишет abw.by.

Начиналось все довольно радужно. Не успели счастливые новоселы обустроиться в новом доме, как остро встал вопрос о благоустройстве парковочных мест: в доме 132 квартиры, парковка на придомовой территории однозначно нужна. Куда попало машины не поставишь, да и штраф за это прилететь может. Поэтому жильцы дома №26 под предводительством председателя ЖСПК №965 Евгения Рогатко с энтузиазмом взялись за дело. Были заключены подрядные договоры с ЖЭУ №129 (ныне ЖЭУ №9) о выполнении работ по выделению парковочных мест и установке их с последующей передачей заказчикам прав постоянного пользования индивидуальными парковочными местами. 22 мая 2014 года план был выполнен, автовладельцы получили на руки акты о выполненных работах.

За парковочные места жильцы заплатили около 9 млн рублей каждый, на тот момент сумма была эквивалентна 1000 долларов США.

Однако радость от пользования придомовой парковкой была недолгой: всего три года спустя жильцы получили от родного ЖЭУ "письма счастья" с требованием освободить занимаемую их автомобилями территорию, потому что, оказывается, по существующему проекту застройки указанной территории в этом месте должна быть зеленая зона и пешеходная дорожка неподалеку, их "экопарковкам" на ней не место. Земля принадлежит государству, предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности, в соответствии со статье 35 Кодекса о земле осуществляется на основании решений об изъятии и предоставлении земельных участков в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь, а потому пожалуйте на выход со своими автомобилями, дорогие граждане.

Почувствовавшие себя обманутыми жильцы обратились с письменным обращением в ЖЭУ №9, с которым они заключали договор об установке индивидуальных парковочных мест, где прямо указали на пункт в договоре, оговаривающий передачу заказчикам прав постоянного пользования индивидуальными парковочными местами после выполнения работ, и на то, что демонтаж "экопарковок" незаконен. В ответ жильцов поставили в известность, что их парковочные места вовсе не постоянные, а временные, поэтому их демонтаж необходим. Напоследок ошарашенным автовладельцам напомнили о том, что в случае невыполнения требований они могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.21.14 КоАП Республики Беларусь "Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов", в виде штрафа до 25 базовых величин.

Лариса Анискевич, которая лишилась сразу двух парковочных мест (одно принадлежит ей, второе - дочери с зятем), рассказывает, что собрание действительно проводилось в ЖЭУ №9 по адресу: ул. Лидская, 22. Но к обоюдному соглашению стороны не пришли. По словам женщины, представители ЖЭУ отказались запротоколировать ход собрания, мотивировав это тем, что они позвали жильцов "просто поговорить". В итоге люди не получили никаких конкретных альтернативных предложений о переносе парковочных мест в письменном виде или о компенсации уплаченных за парковочные места средств с учетом инфляции и разошлись по домам. Никаких документов, по словам Ларисы, они не подписывали.

Александр Артёмов, один из пострадавших автовладельцев, присутствовавших на собрании, уточнил, что все обещания представители ЖЭУ №9 давали лишь на словах, предлагая жильцам перенос парковочных мест, но только после сдачи УКСу придомовой территории. Оказывается, территория, прилегающая к дому №26, до сих пор застройщиком не сдана.

После встречи представителей ЖЭУ с жильцами администрация Фрунзенского района сочла возможным демонтаж парковочных мест возле дома №26 по ул. Налибокской.

Вообще, как рассказывают жильцы, интерес к парковке представители районной администрации начали проявлять еще летом 2016 года, но тогда все обходилось без письменных уведомлений. Татьяна Кудерко, которая также лишилась своего законного машино-места, рассказала: когда она работала в этом ЖЭУ дворником и убирала придомовую территорию, то заметила на стоянке посторонних людей. Это показалось женщине подозрительным, она подошла спросить, в чем дело. Следом подтянулись многие жильцы. Оказалось, это приехали представители администрации района осматривать парковку и решать вопрос с ней, пока только на словах. Тогда же выяснилось, что по плану застройки района на месте парковки должна проходить пешеходная дорожка.

Лариса Анискевич, которая тоже присутствовала при том разговоре, сказала, что глава Администрации Фрунзенского района лично пообещал тогда жильцам, что их интересы никак не будут ущемлены.

"Он нам сказал, что не даст нас в обиду, ведь мы платили такие деньги. Что план тот давно устарел и что ему самому проще будет найти деньги, чтобы сделать перепланировку, чтобы никого не обидеть, - возмущается Лариса. - И что теперь? У нас отнимают все, а те слова… Ну что слова, их ведь к делу не пришьешь".

Вскоре парковка была демонтирована. По словам жильцов, никаких уведомлений о предстоящих работах по демонтажу они заранее не получали, а то, что у них есть сейчас на руках, пришло спустя два дня после демонтажа парковки. Татьяна Кудерко рассказала нам, что парковку сносили, можно сказать, втихую. "Они очень хитро все сделали! - возмущается Татьяна. - Приехали демонтировать нашу парковку, когда их не ждали! Я тогда получила от наших (жильцов. - Прим. авт.) сообщение на Viber, что нашу парковку сносят, выпрыгнула из постели, оделась и побежала вниз. Там уже полным ходом шли работы".

По словам собравшихся жильцов, они сразу потребовали у рабочих разрешающие демонтаж документы, однако те их не предоставили, мотивировав отказ тем, что покажут их только председателю ЖСПК и никому другому. Однако к тому времени, когда председатель ЖСПК Евгений Рогатко приехал с работы, рабочие быстро свернулись и уехали. Окончательно парковка была демонтирована, когда большинство жильцов разъехалось по дачам.

Директор ЖЭУ №9 Фрунзенского района г. Минска Дмитрий Говорень сказал нам, что в сложившейся ситуации с экопарковками возле дома №26 по ул. Налибокской есть серьезное упущение председателя ЖСПК, который по закону прежде всего должен был выполнить процедуру землеотвода, но почему-то не сделал этого. Директор оговорил, что он подчиняется Администрации Фрунзенского района, которая, в свою очередь, подчиняется городской администрации, по собственной инициативе он ничего не делал, на все был отдан приказ сверху. "Я - руководитель, и я все вижу наперед, - сказал Дмитрий. - Я прекрасно понимаю, что мне надо готовиться к судебным тяжбам. Но у меня полный пакет документов, подтверждающий то, что все наши действия законны".

В свою очередь Евгений Рогатко, председатель ЖСПК №965, сообщил, что о необходимости процедуры землеотвода он слышит впервые: "Вы же, когда идете в "Евроопт", не спрашиваете, есть ли у них лицензия? Ну вот так и мы: нам предложили - мы согласились".

В настоящее время обескураженные жильцы, лишившиеся оплаченных ими парковочных мест, рассылают письма во всевозможные инстанции и готовятся к судебному процессу.