Все больше белорусов едут на работу в Польшу, а не Россию 23 31.07.2017, 9:19

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Россия перестала быть меккой для белорусов, которые едут на заработки.

Традиционно большинство абонентов инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 Программы «Ла Страда» интересуют особенности трудоустройства за рубежом – в 48% случаев. В каких странах ищут работу белорусские специалисты?

В последние годы для выезда за границу с целью трудоустройства белорусы преимущественно выбирали Россию. В 2013 году о желании уехать в эту страну говорили 53% абонентов, пишет «Завтра твоей страны».

Однако вектор тенденции изменился: мигранты стали чаще выезжать на работу в Польшу. Если в 2013 году лишь 8% абонентов инфолинии выбирали это государство для трудоустройства, то в 2016 году уже 22% абонентов говорили о намерении уехать на работу именно в Польшу. В России в 2016 году искали заработок 27% белорусских мигрантов.

– Возможно, это связано с тем, что в России продолжается кризис, и рабочих мест больше не становится, – считает руководитель Программы «Ла Страда» Елена Нестерук. – Кроме того, Польша старается привлекать специалистов именно из близлежащих стран, создавая благоприятные условия, в том числе и для белорусов.

Граждане Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины могут работать в Польше без разрешения на работу сроком не более 6 месяцев в течение года. С недавнего времени стало действовать нововведение, направленное на упрощение процедуры трудоустройства на сезонные работы. Теперь, помимо разрешения на работу, выдаваемого воеводой сроком до трех лет, будет введено и разрешение на сезонные работы, которое оформит староста.

В Программе «Ла Страда» отмечают, что увеличение количества трудовых мигрантов, уезжающих в Польшу, подтверждает и тот факт, что начиная с 2016 года, появилось 32 новые фирмы и ИП, имеющие лицензию на трудоустройство граждан за границей и предлагающие оказать услуги по поиску работы именно в Польше. Всего в Беларуси работают 38 лицензиатов, занимающихся посредничеством в трудоустройстве в польском регионе.

Помимо этого белорусов, дозвонившихся на инфолинию 113, интересуют нюансы паспортно-визового режима (33%), семейно-брачных отношений (8%) и обучения за рубежом (6%).

В целом в топ-5 географических предпочтений потенциальных мигрантов входят Польша (12,4%), Россия (9%), Германия (8,2%), Италия (4,8%), Турция (4,4%).

Обращались на инфолинию по безопасному выезду и пребыванию за границей и желающие приехать в Беларусь – таких 13,9%.