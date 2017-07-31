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Ученые пытаются добраться до скрытого под водой нового континента

  • 31.07.2017, 9:29
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Фото: IODP

Континент откололся от суперконтинента Гондвана несколько десятков миллионов лет назад.

Еще в феврале геологи опубликовали статью, в которой говорится, что Новая Зеландия и прилегающие к ней участки земной коры представляют собой отдельный континент, который откололся от суперконтинента Гондвана несколько десятков миллионов лет назад.

И вот, начались первые исследования нового «континента». С помощью исследовательского бурового судна JOIDES Resolution ученые пытаются добраться до этого континента и выяснить подробности древней истории Земли.

В статье, опубликованной в журнале Геологического общества США, исследователи объясняют, что площадь Зеландии составляет 5 миллионов квадратных километров, что составляет примерно 2/3 площади соседней Австралии.

Правда, 94% этой территории находятся под водой, а на поверхности видны два крупных острова, которые составляют Новую Зеландию, архипелаг Новая Каледония, а также острова поменьше.


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