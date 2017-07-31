Правозащитники: Омоновцы должны ответить за беспредел

Правозащитники: Омоновцы должны ответить за беспредел7
- 31.07.2017, 9:45
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Из политической сферы милицейский произвол перешел на бытовой уровень, отмечают эксперты.
Житель Витебска Сергей Гореликов сообщил, что ночью 28 июля он был сильно избит сотрудниками милиции. Мужчина снял побои и написал заявление в Следственный комитет. Гореликов был не единственным, кто пострадал от действий силовиков.
Пастухов: Беспредел – типично для нашей милиции
Такое поведение стало типичным для нашей милиции, заявил в интервью «Завтра твоей страны» доктор юридических наук профессор Михаил Пастухов.
— Это полный беспредел. Такая проблема сейчас действительно стоит перед белорусским обществом и каждым конкретным гражданином – как защититься от произвола людей в форме. По сути, власти дали им индульгенцию на применение силы, при этом для них не устанавливается никакой ответственности за превышение власти, за применение физической силы, — отмечает судья Конституционного суда Беларуси первого созыва.
По мнению эксперта, в настоящее время закон для сотрудников милиции фактически не действует, единственное – это указание вышестоящих властей.
— Люди в форме наводят страх на местное население, принуждая его бояться власти. На это нельзя равнодушно взирать, надо коллективно требовать от власти уважать Конституцию и законы, уважать своих граждан, поскольку это уже перешло всякие границы, – уверен юрист.
Михаил Пастухов обращает внимание, что из политической сферы милицейский произвол перешел на частные случаи, на бытовой уровень.
— Это говорит о том, что явление стало массовым, и этому надо противопоставить коллективный отпор и протест. Если общество еще себя уважает, оно не должно смириться с таким произволом, — подчеркивает эксперт. — Люди чувствуют потенциальную опасность от лиц в форме, которые могут без всяких оснований затронуть человека, оскорбить, использовать силу по всякому поводу, — полагает юрист.
Погоняйло: Мы живем в неправовом государстве
Как считает руководитель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло, ОМОН и спецназ «не занимаются правоохранительной деятельностью, а как бы занимаются вопросами борьбы с терроризмом, уличным хулиганством, беспорядками».
— Для них главная задача – пресечь, а это значит, поступить таким образом, чтобы человек даже не подумал о каком-то физическом сопротивлении, — подчеркивает правозащитник. — Иногда создается впечатление, что или они сами приводят себя в такое состояние, или это результат их обучения, когда они не отдают отчета своим действиям, поступкам, наносят человеку серьезный вред, который не может быть признан соразмерным.
Если бы у нас было правовое государство, где права граждан реально защищаются, можно было бы добиться наказания силовиков путем обращения в органы прокуратуры, в суд, отмечает Гарри Погоняйло.
— Руки у них развязаны. Пока реально не будет действовать закон, пока они не будут воспитаны в духе уважения прав человека, необходимости соразмерно применять силу, учитывать все обстоятельства, конкретную обстановку – с кем они имеют дело, в отношении кого направляют свою силу, добиваться справедливости и нормального отношения не приходится, – подытоживает юрист.