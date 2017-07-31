Правозащитники: Омоновцы должны ответить за беспредел 7 31.07.2017, 9:45

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Гарри Погоняйло

Из политической сферы милицейский произвол перешел на бытовой уровень, отмечают эксперты.

Житель Витебска Сергей Гореликов сообщил, что ночью 28 июля он был сильно избит сотрудниками милиции. Мужчина снял побои и написал заявление в Следственный комитет. Гореликов был не единственным, кто пострадал от действий силовиков.

Пастухов: Беспредел – типично для нашей милиции

Такое поведение стало типичным для нашей милиции, заявил в интервью «Завтра твоей страны» доктор юридических наук профессор Михаил Пастухов.

— Это полный беспредел. Такая проблема сейчас действительно стоит перед белорусским обществом и каждым конкретным гражданином – как защититься от произвола людей в форме. По сути, власти дали им индульгенцию на применение силы, при этом для них не устанавливается никакой ответственности за превышение власти, за применение физической силы, — отмечает судья Конституционного суда Беларуси первого созыва.

По мнению эксперта, в настоящее время закон для сотрудников милиции фактически не действует, единственное – это указание вышестоящих властей.

— Люди в форме наводят страх на местное население, принуждая его бояться власти. На это нельзя равнодушно взирать, надо коллективно требовать от власти уважать Конституцию и законы, уважать своих граждан, поскольку это уже перешло всякие границы, – уверен юрист.

Михаил Пастухов обращает внимание, что из политической сферы милицейский произвол перешел на частные случаи, на бытовой уровень.

— Это говорит о том, что явление стало массовым, и этому надо противопоставить коллективный отпор и протест. Если общество еще себя уважает, оно не должно смириться с таким произволом, — подчеркивает эксперт. — Люди чувствуют потенциальную опасность от лиц в форме, которые могут без всяких оснований затронуть человека, оскорбить, использовать силу по всякому поводу, — полагает юрист.

Погоняйло: Мы живем в неправовом государстве

Как считает руководитель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло, ОМОН и спецназ «не занимаются правоохранительной деятельностью, а как бы занимаются вопросами борьбы с терроризмом, уличным хулиганством, беспорядками».

— Для них главная задача – пресечь, а это значит, поступить таким образом, чтобы человек даже не подумал о каком-то физическом сопротивлении, — подчеркивает правозащитник. — Иногда создается впечатление, что или они сами приводят себя в такое состояние, или это результат их обучения, когда они не отдают отчета своим действиям, поступкам, наносят человеку серьезный вред, который не может быть признан соразмерным.

Если бы у нас было правовое государство, где права граждан реально защищаются, можно было бы добиться наказания силовиков путем обращения в органы прокуратуры, в суд, отмечает Гарри Погоняйло.

— Руки у них развязаны. Пока реально не будет действовать закон, пока они не будут воспитаны в духе уважения прав человека, необходимости соразмерно применять силу, учитывать все обстоятельства, конкретную обстановку – с кем они имеют дело, в отношении кого направляют свою силу, добиваться справедливости и нормального отношения не приходится, – подытоживает юрист.