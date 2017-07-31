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Солист Rammestein попросил спасти его от российских звезд

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  • 31.07.2017, 9:49
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Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Баку на фестиваль «Жара».

Тилль Линдеман сфотографировался с множеством российских поп-звезд. На всех фотографиях музыкант выглядит не очень веселым.

Житель Баку Шамиль Рамазанов намекнул, что известный музыкант мог сделать это не по своей воле, пишет 42.tut.by.

«Дорогой Тилль Линдеманн, я только что видел несколько фотографий с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Эмином, Иосифом Пригожиным и другими великими великими артистами в Нардаране, Азербайджан, — написал он в Facebook. — Пожалуйста, моргните дважды, если вас удерживают в заложниках».

Похоже, он оказался прав. 28 июля в инстаграм-аккаунте reiband появилось видео, где Линдеманн действительно дважды моргает в руках он держит салфетку с надписью «Help».


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