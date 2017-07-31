В Литве вспоминают годовщину Медининкской трагедии 3 31.07.2017, 9:55

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В стране пройдут мероприятия в память о погибших героях.

31 июля в Литве вспоминают 26-ую годовщину Медининкской трагедии. 26 лет назад в этот день советские "омоновцы" убили дежуривших на границе тогда еще не признанного Советским Союзом Литовского государства таможенников и полицейских.

В этот памятный день в Вильнюсском кафедральном соборе отслужат службу, позже пройдет церемония на Медицинском КПП (Вильнюсский район), в обед память погибших почтут на Антакальнисском кладбище. 30 июля в память о событиях того дня состоялся традиционный забег из Медининкай в Вильнюс.

В ночь 31 марта 1991 года при нападении "омоновцев" на КПП Медининкай на границе между Литвой и Беларусью были убиты сотрудники Литовской полиции Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, и таможенники Станисловас Орлавичюс, Антанас Мустейкис и Ричардас Рабавичюс (последний 2 августа скончался в больнице). Врачам удалось спасти только одного таможенника - Томаса Шярнаса.