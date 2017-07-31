СБУ задержала поставщикa российского оружия на Донбасс 1 31.07.2017, 10:09

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Боевик по фамилии Семенченко рассказал, что юго-восток Украины буквально наводнен кадровыми офицерами РФ.

Также получены документы по поставкам оружия, уверяет контрразведка.

Сотрудниками СБУ был задержан руководитель службы ракетно-артиллерийского вооружения одного из батальонов «армии ЛНР» Сергей Семенченко. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Задержали Семенченко, когда он по семейным обстоятельствам выехал из неподконтрольной территории Донбасса. Мужчина координировал прием оружия из России и его выдачу сепаратистам «ЛНР». После задержания суд арестовал Семенченко на два месяца.

Журналисты рассказывают, что задержанный сотрудничает со следствием, даже предоставил документы, которые подтверждают, что боевики на Донбассе воюют с российским оружием. Более того, он подтвердил, что руководят боевиками тоже россияне.

По словам Семенченко, он общался со многими кадровыми офицерами Российской Федерации - начальником штаба, заместителем по боевой подготовке, заместителем по вооружению. Он рассказал, что в Украину те прибывают под чужими фамилиями и с «документами» «ЛНР».