Ученые нашли способ охладить Землю 8 31.07.2017, 10:42

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Американские геоинженеры предложили нетривиальный путь решения проблемы глобального потепления.

Специалисты Университета штата Вашингтон предлагают использовать в качестве средства предотвращения глобального потепления геоинженерию — в частности, создание облаков, отражающих от поверхности Земли часть солнечного света, что должно снизить среднюю температуру на планете.

Стратегия заключается в распрыскивании соленой воды в атмосфере, чтобы формируемые над океаном облака отражали больше солнечных лучей. Такие меры можно назвать экстренными, они не смогут заменить полномасштабных шагов по предотвращению угрозы климатической катастрофы. Ученые предлагают провести эксперимент, чтобы понять, насколько аэрозоли способны охлаждать планету, пишет hightech.fm.

Предложение ожидает одобрения и финансирования со стороны правительства или частных фондов. Уже несколько лет ученые из Университета штата Вашингтон сотрудничают с группой инженеров из Калифорнии в создании сопла, превращающего соленую воду в частицы аэрозоля, которые можно распылять высоко в атмосфере на уровне облаков со скоростью в несколько триллионов частиц в секунду. Это первый шаг, необходимый для исполнения 3-летнего плана, предложенного авторами проекта.

«Речь идет о некоем новом мире с точки зрения этических вопросов, — говорит Томас Акерман, соавтор работы. — Что касается климата, мы больше не можем придерживаться тактики «не навреди». Мы уже изменили климат. Сейчас нужно выбрать меньшее из зол».

Аэрозоль с кальцитом, способную охладить Землю и избавить ее от озоновых дыр, разработали ученые Гарварда. Это недорогое и нетоксичное вещество способно нейтрализовать кислоты в атмосфере.