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Скоро на экранах – мини-пузик Лулу

  • 31.07.2017, 10:56
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Создатели «Телепузиков» анонсировали появление мини-пузиков.

Создатели сериала BBC «Телепузики» анонсировали в Twitter появление мини-пузиков — восьми разноцветных существ с антеннками на головах, которые живут в той же долине, что и обитатели оригинального шоу. Маленьких телепузиков зовут Дада, Баа, Пинг, Руру, Мими, Амби-Памби, Нин и Даггл Ди.

Напомним, что детская кукольная телевизионная программа «Телепузики» вышла двадцать лет назад, 31 марта 1997 года, на британском телеканале ВВС.

Четыре героя — Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По — покорили зрителей 120 стран мира. Права на показ «Телепузиков» купила даже Северная Корея. Показ программы завершился 5 января 2001 года.

Сериал был возобновлен в 2015 году.

Скорее всего, мини-пузики являются детьми главных героев шоу.

Сатирический образ «телепузика Лулу» активно использовался на акциях протеста в Беларуси движением сопротивления «Зубр».


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