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Politico: Советники Трампа готовят санкции против Китая

  • 31.07.2017, 10:59
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Дональд Трамп
Фото: Reuters

Проект закона в окончательном виде может появиться на этой неделе.

Ближайшее окружение Дональда Трампа в минувшие выходные обсудило возможные санкции против Китая. Окончательное решение по данному вопросу может быть принято уже на этой неделе

Как сообщает издание Politico (перевод – РБК) со ссылкой на два источника в Белом доме, основные советники президента США все выходные обсуждали, каким образом наказать Китай. Предполагается, что дискуссии продолжатся в понедельник, а проект в окончательном виде появится на этой неделе.

Пока окружение Трампа не сошлось в вопросе, вводить ли экономические санкции в отношении Пекина или просто ограничиться торговыми ограничениями. В любом случае пока еще рано говорить о том, к какому варианту склонится сам Трамп, считают собеседники издания.

Поводом для возможных санкций служит ситуация в КНДР, испытавшей в минувшую пятницу межконтинентальную баллистическую ракету. По мнению Трампа, китайские власти предпринимают недостаточно усилий, чтобы помешать Северной Корее создать ядерное оружие, угрожающее США.

В ходе предвыборной кампании и уже после избрания Трамп нередко обвинял власти КНР в недобросовестной торговле. «Я очень разочарован. Наши глупые лидеры в прошлом позволили китайцам зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а они ничего не сделали в ситуации с КНДР», — сообщил президент в своем Twitter в выходные. «С их стороны одна болтовня, хотя Китай может с легкостью решить этот вопрос», — добавил он.

Politico указывает, что «ястребы» в окружении Трампа — политический советник Стивен Миллер, главный стратег Стивен Бэннон и советник по торговле Питер Наварро уже давно подталкивают его к более жесткой линии в отношении Китая.

В Белом доме не стали комментировать материал Politico.


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