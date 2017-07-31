Врачи назвали блюда, которые нельзя есть на второй день 9 31.07.2017, 11:24

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В список попали популярные повседневные продукты.

Некоторые продукты питания, которые были использованы в кулинарии, не нужно есть на второй день после готовки, — об этом заявили врачи-эпидемиологи из США. Нарушение это принципа чревато высоким риском попадания сильнейших токсинов в организм, что способно вызывать различные заболевания, вплоть до онкологии.

В отдельных видах продуктов на второй день после приготовления из них блюд могут образовываться опасные для здоровья соединения, пишет об этих выводах американских медиков newsyou.info.

В частности, в «черный» список ученые внесли растительное масло, рис и овощи.

«Эти продукты в сыром виде часто загрязнены большим количеством бактерий, способных выживать даже после кипячения. Многие разновидности блюд из них содержат нитриты, способные ухудшить ваше самочувствие вплоть до появления одышки, головной боли и судорог», — констатировали эпидемиологи.

Конкретно научные работники порекомендовали не хранить в холодильнике более 12 часов кулинарную продукцию из овощей. Также нельзя есть повторно разогретые блюда, содержащие растительное масло. Неоднократное нагревание масла приводит к активации линолевой кислоты, способствующей образованию опасных токсичных соединений, из-за действия которых развиваются рак или инсульт.

Что касается риса, то в нем, как отметили ученые, размножение микроорганизмов начинается, когда, будучи сваренным, он простоял в течение часа при комнатной температуре.