Сербские друзья Лукашенко сдают свой замок в Дроздах 3 31.07.2017, 11:43

В долгосрочную аренду за 6 тысяч евро в месяц сдается коттедж в Дроздах-2.

Через агентства недвижимости сдается в долгосрочную аренду коттедж в Семковском переулке. Это Дрозды-2 - элитный квартал на окраине Минска, где живут чиновники и бизнесмены.

Как стало известно nn.by, свой дом предлагает богатым нанимателям семья сербских бизнесменов Каричей. В Беларуси они строят несколько известных жилищных и офисных комплексов вроде «Маяк Минска» (квартал за Национальной библиотекой) и «Минск-Мир» (на месте снесенного аэропорта).

Участок Каричей в Дроздах-2, в отличие от соседних, не был выдан бесплатно решением Мингорисполкома, а приобретен за $8 тысяч.

Теперь же хозяева пытаются сдать свой дом площадью 627 м2 за 6000 евро в месяц.

«Жилая площадь дома включает в себя четыре спальни на втором этаже, гостиную (76,56 м2) и два кабинета (11 м2 и 24 м2) на первом этаже. Каждая спальня имеет отдельный санузел и гардеробную.

На втором этаже две крытые террасы (34,88 м2 и 42,72 м2) и балкон 9,66 м2. В подвале расположена сауна, комната отдыха, тренажерный зал. В подвальных помещениях есть окна, что позволяет попадать туда дневному свету.

В доме выполнен свежий качественный ремонт. В отделке использовались дорогие импортные строительные материалы. Отделка выполнена по проектам высококвалифицированных дизайнеров.

Частично с мебелью. Участок благоустроен. Газон. Декоративный кустарник. Дорожки и подъездные пути к гаражу вымощены тротуарной плиткой. На участке есть летний домик для барбекю. Подсветка», - говорится в объявлении.