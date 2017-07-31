Премьер Пакистана собрался в Беларусь, а его отправили в отставку 31.07.2017, 11:59

Наваз Шариф

Приглашение от белорусского правителя в Минск стало для Наваза Шарифа «черной меткой».

Визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Минск, запланированный на эту неделю, перенесен на неопределенный срок, заявило посольства Пакистана в Минске.

Визит, а вместе с ним белорусско-пакистанский бизнес-форум, откладываются из-за того, что 28 июля Шарифа отправил в отставку верховный суд Пакистана, сообщает «Радыё Свабода».

Следователи обнаружили, что дети Шарифа были тайно связаны с оффшорными компаниями и владели недвижимостью в Лондоне - это стало известно из публикации «Панамского архива». Верховный суд единогласно отстранил премьера от должности за «неискренность, что выразилось в нераскрытии его зарплат». Сам Шариф послушался вердикта, но не согласился с ним.

Нового премьера могут выбрать в течение приблизительно 50 дней, полагает Шариф. Сам он выступил за то, чтобы его преемником стал его младший брат Шахбаз Шариф, руководитель провинции Пенджаб. Партия «Пакистанская мусульманская лига», которой руководит Наваз Шариф, имеет большинство в нижней палате парламента, которая избирает премьера, поэтому вполне вероятно, что на должность нового премьера выберут кандидата, предложенного отстраненным от должности.

В Беларусь Шарифа приглашал сам Александр Лукашенко, когда 14 мая встречался с ним в Пекине. В 2016 году Лукашенко летал к Шарифу в Пакистан, чтобы увеличить товарооборот. Шариф в последний раз гостил у Лукашенко в 2015-м, когда Коля Лукашенко угощал пакистанского премьера «идеального качестве водой».