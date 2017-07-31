Синоптики объявили на завтра оранжевый уровень опасности 31.07.2017, 12:02

Жара прогнозируется 1 и 2 августа.

В Беларуси 1 августа ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, в основном по юго-западу, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Днем будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем - переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус, днем ожидается 24-29, по южной половине будет 30-34 градуса.

В среду, 2 августа, на большей части территории страны воздух прогреется до 30-34 градусов. В отдельных районах по югу ожидается до 35-36 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.