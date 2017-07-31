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Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых российских «звезд»

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  • 31.07.2017, 12:52
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Филиппа Киркорова неожиданно потеснили с высшей ступени «пьедестала».

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год.

Возглавила рейтинг оперная певица Анна Нетребко. Ее годовой доход составил 7,5 миллиона долларов. На второй строчке — эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

Также в топ-10 издание включило Диму Билана (6 миллионов), Григория Лепса (6 миллионов), артистов группы Би-2 (5,7 миллиона), Сергея Шнурова (5 миллионов), Земфиру (5 миллионов), Николая Баскова (4,3 миллиона), а также Егора Крида (4 миллиона).

Фото: Михаила Метцеля / ТАСС

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