Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых российских «звезд» 7 31.07.2017, 12:52

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Филиппа Киркорова неожиданно потеснили с высшей ступени «пьедестала».

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год.

Возглавила рейтинг оперная певица Анна Нетребко. Ее годовой доход составил 7,5 миллиона долларов. На второй строчке — эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

Также в топ-10 издание включило Диму Билана (6 миллионов), Григория Лепса (6 миллионов), артистов группы Би-2 (5,7 миллиона), Сергея Шнурова (5 миллионов), Земфиру (5 миллионов), Николая Баскова (4,3 миллиона), а также Егора Крида (4 миллиона).