Три новых «ловушки» от властей для белорусов 13 Владимир Акулич, ekonomika.by

31.07.2017, 13:10

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В ближайшее время Беларусь столкнется с рядом вызовов.

Беларусь находится в состоянии демографического перехода, снижается численность занятого населения. Это смягчает проблему безработицы, но ведет к росту демографической нагрузки на занятое население и усложняет задачу исполнения государством взятых на себя социальных обязательств. До сих пор эта задача решалась за счет повышения степени централизации финансов. Рынок труда адаптировался к рецессии в большей степени за счет снижения уровня оплаты труда и в меньшей степени – за счет повышения уровня безработицы. Низкооплачиваемая занятость и отсутствие работы явились главными причинами роста бедности.

Тенденции рынка труда:

• снижение численности населения в трудоспособном возрасте и числа занятых, несмотря на увеличение числа работающих пенсионеров;

• увеличение демографической нагрузки на занятых работников в условиях роста рождаемости и ставки на многодетность в демографической политике;

• снижение реальных доходов населения и рост уровня фактической безработицы в результате рецессии в экономике;

• увеличение спроса на рабочую силу, что может свидетельствовать о постепенном выходе экономики из рецессии.

Демография

Беларусь находится в середине двадцатилетнего демографического перехода. В период 2006–2023 годов из трудоспособного возраста уходят работники, родившиеся с 1945 по 1965 годы, а вступают в него работники, родившиеся с 1990 по 2010 годы. В 1945–1965 годах общий коэффициент рождаемости в среднем составлял 25 на 1000 чел. населения, а в 1990–2010 годах – 10 на 1000 чел. населения, то есть в 2,5 раза меньше (рис. 1).

Вследствие демографического перехода снижается численность населения в трудоспособном возрасте – за 10 лет на 475 тыс. чел., или на 7%. В ближайшие 7 лет снижение продолжится примерно такими же темпами, а затем темпы снижения замедлятся (рис. 2).

С 2023 года население в трудоспособном возрасте начнут покидать женщины, родившиеся после 1965 года, когда общий коэффициент рождаемости снизился до 18 на 1000 человек населения. Этому будет также способствовать начавшееся с 2017 года повышение пенсионного возраста, которое завершится в 2022 году.

Занятость

Несмотря на то что демографический переход и снижение численности населения в трудоспособном возрасте наблюдаются с 2006 года, численность занятого населения в 2006–2010 годах увеличивалась. Она начала уменьшаться лишь с 2011 года (рис. 3).

Увеличение связано с ростом доли занятых работников в трудоспособном возрасте с 70% в 2004 году до 72% в 2006 году и до 76,5% в 2011 году (рис. 4). По этой причине даже в условиях снижения численности населения в трудоспособном возрасте число занятых в экономике продолжало увеличиваться с 4470 тыс. чел. в 2006 году до 4703 тыс. чел. в 2010 году (рис. 3).

В 2011–2016 годах доля занятых работников в трудоспособном населении трудоспособного возраста оставалась примерно на одном уровне – около 75% (рис. 4). Соответственно доля незанятых работников фиксировалась на уровне 25%. Поэтому основной причиной снижения занятости в этот период являлось снижение численности населения в трудоспособном возрасте – на 380 тыс. чел., или на 7%. Численность занятых в экономике при этом снизилась на 289 тыс. человек. Занятость снизилась бы еще больше, если бы не работающие пенсионеры, число которых выросло с 270 тысяч в 2006 году до 340 тысяч в 2011 и до 430 тысяч в 2015 году.

В структуре незанятого населения в трудоспособном возрасте в период 2011–2015 годы значительные изменения претерпели только две категории лиц. Число студентов уменьшилось на 112 тыс. чел. (или на 8%), а число родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, увеличилось на 87 тысяч человек, или на 6% (рис. 5).

С 2012 года Белстат начал проводить обследование домашних хозяйств по изучению занятости населения. Это позволило выяснить, чем занимаются 455 тысяч человек, которые в 2011 году «не числились в качестве работающих или учащихся» и которых в августе 2012 года тогдашний премьер-министр впервые предложил привлечь к финансированию социальных расходов. После проведения обследования численность неучтенного незанятого населения сократилась в четыре раза – до 111 тысяч человек в 2012 году (Ист.: Трудовые ресурсы и занятость населения РБ. Статсборники за 2004-2016 гг. Минск: Белстат). Такое же значение зафиксировано и в 2015 году (рис. 5).

Выявлено, что в 2012–2016 годах в среднем 211 тысяч человек не имели работы, не были зарегистрированы в службах занятости, но активно искали работу и готовы были к ней приступить. По определению Международной организации труда (МОТ), эти люди относятся к категории безработных. Имеется также категория лиц, которые долго искали работу и утвердились во мнении, что найти ее нет возможности, поэтому перестали искать. В 2012–2015 годах таковых в среднем насчитывалось 35 тысяч чел. По определению МОТ, они не относятся к безработным, но и работы не имеют.

По данным обследования домашних хозяйств выявлено, что в 2012–2015 годах за пределами Беларуси работало в среднем 55 тысяч человек (из них 93% – в России). Это люди, которые легально работали за границей и платили там налоги, что соотносится с данными платежного баланса. В 2016 году по статье «оплата труда работников из-за границы» в Беларусь поступило USD 417 млн., что составило 58 тысяс среднегодовых российских зарплат.

В 2012–2015 годах в среднем 125 тысяч человек вели домашнее хозяйство. В результате новых обследований Белстата удалось выяснить, что число тех, кто не имеет необходимости или не хочет работать, в 2012–2015 годах в среднем составляло 30 тысяч человек.

Анализ неучтенного остатка в 111 тыс. чел., отнесенных к категории «другое незанятое население в трудоспособном возрасте», в дезагрегации по регионам позволяет предположить, что в подавляющем большинстве (90%) это граждане, неофициально работающие за пределами Беларуси. Так, в 2015 году в категории «лица, работающие за границей» 84% приходилось на четыре области – Могилевскую, Гомельскую, Витебскую и Брестскую. В категории «другие незанятые» 90% приходилось на те же четыре приграничные области. По другим годам совпадение в распределении долей в дезагрегации по регионам по двум указанным категориям лиц еще более заметное: в 2012 году, например, 83 и 85% соответственно. Можно сделать вывод, что за пределами Беларуси неофициально работают примерно 100 тысяч человек.

Утверждение о высокой доле занятого населения в теневой экономике является мифом и не находит подтверждения в данных. Так, в центральных регионах Беларуси – в Минске и Минской области, где проживает 38% населения в трудоспособном возрасте, – к категории «другие незанятые» отнесены всего 5,8 тысяч человек, или 0,25% от населения в трудоспособном возрасте, включая лиц, неофициально работающих за границей.

Распространены явления, когда часть выручки проводится мимо расчетного счета, кассы, в случае если официально оформленные работники часть зарплаты получают «в конвертах». Такие работники избегают полной уплаты налогов, но входят в категорию занятого населения и не попадают под действие декрета №3. Численность населения, которое работает и официально нигде не оформлено, составляет порядка 10–20 тыс. чел., или 0,25% от населения в трудоспособном возрасте.

Проводимые Белстатом обследования домашних хозяйств по изучению занятости населения позволили выяснить, что скрывает 455 тысяч человек неучтённого незанятого населения в 2011 году. Как впоследствии оказалось, 2/4 – это незарегистрированные безработные (210 тыс.), 1/4 – лица, которые ведут домашнее хозяйство (130 тыс.). Еще предположительно 1/4 – лица, неофициально работающие за границей (100 тыс.). И только 1/15 – это лица, не имеющие необходимости или желания работать (30 тысяч человек).

В Беларуси доля занятого населения уменьшается в сфере производства и увеличивается в сфере услуг. В сфере производства число занятых в 2011–2015 годах уменьшилось на 240 тысяч человек, а в сфере услуг выросло на 80 тысяч человек. В экономике в целом число занятых сократилось на 160 тыс. человек. Трудоспособный возраст покинули 250 тысяч человек, при этом 90 тысяч пенсионеров продолжили работать. В указанный период численность трудовых мигрантов существенно не изменилась.

С одной стороны, демографический переход уменьшает остроту проблемы безработицы, с другой – растет демографическая нагрузка на занятое население в трудоспособном возрасте. На начало 2016 года, по данным Белстата, на 1000 человек в трудоспособном возрасте приходилось 727 человек в нетрудоспособных возрастах. Учитывая, что 25% населения в трудоспособном возрасте незанято и, наоборот, 16% населения старше трудоспособного возраста занято в экономике, реальную нагрузку на занятых работников показывает модифицированный коэффициент демографической нагрузки. Согласно этому коэффициенту, в 2016 году на 1000 занятых работников (занятое население в трудоспособном возрасте и работающие пенсионеры) приходилось 1152 незанятых человека в трудоспособном и нетрудоспособном возрасте (рис. 6).

Увеличению демографической нагрузки способствует и рост продолжительности жизни, в том числе людей старше трудоспособного возраста. По данным Белстата, в 2015 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в возрасте 65 лет составила соответственно 78 и 83 года. Эти данные опровергают аргумент противников повышения пенсионного возраста, что большинство мужчин если и доживут до пенсии, то не успеют на нее пожить.

Вместо того чтобы стимулировать деловую активность в условиях рецессионного спада, в 2015–2016 годах правительство пошло на увеличение налоговой нагрузки. В 2016 году сокращение ВВП не привело к снижению поступлений в бюджет расширенного правительства. Степень централизации финансов (государственной квоты ВВП) растет второй год подряд и в 2016 году достигла рекордной величины – 42,7% от ВВП. Для сравнения: в 2015 году она составила 41,3%, в 2014 году – 40,3%, в 2010–2013 годах в среднем составляла 40,8% от ВВП, а в кризисном 2011 году достигла минимума – 39,2% от ВВП.

В 2016 году начал увеличиваться спрос на рабочую силу, что может служить признаком постепенного оживления рынка труда. Количество вакансий на бирже труда выросло с 31 тысяч в 2015 году до 32 тысяч в 2016 году, или на 4%. За содействием в трудоустройстве в 2016 году обратились 239 тысяч человек, или 5,4% от экономически активного населения (в 2015 году – 250 тысяч, или 5,7%).

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY, на основе анализа собственной базы вакансий и резюме, также отмечает, что в 2016 году происходил рост вакансий (на 33%) при одновременном сокращении количества поданных резюме (на 4%).

Безработица

В 2016 году экономика Беларуси продолжала находиться в рецессии. Падение ВВП составило 2,6% (в 2015 году – минус 3,8%). В этих условиях уровень безработицы вырос с 4,9% в 2014 году до 5,1% в 2015 году и до 5,8% в 2016 году. Уровень зарегистрированной безработицы также вырос с 0,5% в 2014 году до 1,0% в 2016 году. Число безработных увеличилось с 243 тысяч в 2015 году до 272 тысяч человек в 2016 году, или на 12% (рис. 7). При этом число зарегистрированных безработных уменьшилось с 41 тысяч в 2015 году до 39 тысяч человек в 2016 году (уменьшение составило 5%).

В Беларуси отсутствует полноценная система социальной защиты безработных. Размер пособия по безработице в 2014–2016 годах в среднем составлял 3% от средней заработной платы, или 13% от бюджета прожиточного минимума (БПМ). Для сравнения, в странах Евросоюза размер пособия по безработице составляет порядка 50–70% от средней заработной платы. Доля безработных в Беларуси, которые получали пособие по безработице, в 2016 году составила 14% (в 2015 году – 17%). Остальные не регистрируются в службах занятости по причине мизерного размера пособия.

В 2016 году из средств ФСЗН на поддержку безработных и содействие занятости направлено BYN 26,8 млн., или 0,03% от ВВП (в 2017 году запланировано направить BYN 38 млн., или 0,04% от ВВП). В странах ОЭСР (2013 год) в среднем расходы на выплату пособий по безработице составляли 0,9% от ВВП.

Средняя продолжительность безработицы выросла с 4,1 месяцев в 2015 году до 4,2 месяца в 2016 году. Средний период трудоустройства также вырос с 1,9 месяца в 2015 году до 2,3 месяца в 2016 году. Утвержденный в декрете №3 срок в шесть месяцев отсутствия работы, за который необходимо уплачивать сбор, неоправданно занижен. Согласно данным Белстата, в 2015 году каждый четвертый (24%) из зарегистрированных на бирже труда безработных не был трудоустроен в течение шести месяцев. У лиц, которые ищут работу самостоятельно, средняя продолжительность безработицы составляет семь месяцев. У лиц, которые ищут работу через службу занятости, она составила в январе-сентябре 2016 году пять месяцев, но, например, в 2000 году – 6,4, в 2005 году – 5,8 месяца. Средняя продолжительность безработицы в странах СНГ (2013 год) составляла 10 месяцев, в странах ОЭСР (2015 год) – 8 месяцев, в странах Евросоюза (2015 год) – 18 месяцев, в странах G7 (2015 год) – 6,5 месяца.

Реальные доходы населения

Рынок труда адаптировался к рецессии главным образом не через рост уровня безработицы, а за счет снижения уровня заработной платы. В 2016 году снижение реальных доходов населения в Беларуси составило 7,3% (в 2015 году – 5,6%). Медианный уровень среднедушевых реальных располагаемых доходов населения снизился на 4,4% (в 2015 году – на 4,5%). По данным обследования Белстата, 38% домашних хозяйств в минувшем году заявили об ухудшении своего материального положения и только 9% – о его улучшении (в 2015 году – 33 и 11% соответственно). При этом 31% домашних хозяйств оценивают уровень своего материального положения ниже среднего и только 3% – выше среднего (в 2015 году – 30 и 4% соответственно).

Низкий уровень зарплаты и ее снижение толкают работников на поиск новой более высокооплачиваемой работы. По данным Белстата (2012 год), 28% домашних хозяйств используют в качестве способа повышения доходов смену места работы (второе место после поиска работы по совместительству). В малообеспеченных домашних хозяйствах смена места работы как способ повышения доходов является главным и составляет 39%.

Приведенные цифры коррелируют с результатами других исследований. По данным исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY (2016), чаще всего увольнения происходят по причине низкой зарплаты (48% опрошенных). Большинство работников (73%) на вопрос: «Что вы ждете от руководства в 2016 году?» – ответило, что ждет повышения зарплаты. Реализация декрета №3 и установка на достижение к концу 2017 года средней зарплаты в USD 500 могут снизить мотивацию работников к поиску новой более высокооплачиваемой работы и понизить мобильность рынка труда.

Возможность снижать уровень зарплат позволяет госпредприятиям сохранять избыточную занятость. Если административными методами повышать зарплату, то предприятия могут начать активнее освобождаться от избыточных работников. Это приведет к снижению занятости и росту безработицы. По расчетам Исследовательского центра ИПМ, чтобы «добиться повышения средней зарплаты с USD 400 в декабре 2016 года до USD 500 в декабре 2017 года, при неизменном обменном курсе и запланированных темпах инфляции и ВВП, придется сократить занятость на 12,9%».

Заключение

В ближайшем будущем Беларусь может столкнуться с рядом вызовов, и прежде всего с нехваткой трудовых ресурсов для возобновления высоких темпов экономического роста. В условиях продолжающегося старения населения демографическая нагрузка на занятых работников и бизнес может оказаться непосильно высокой. При этом рост рождаемости и ставка на многодетность в демографической политике лишь повышают эту нагрузку.

Высокий уровень налогов демотивирует работников, снижает инвестиционную активность и конкурентоспособность продукции. Уже сейчас требуется смягчение политики в отношении трудовых мигрантов и выстраивание системы их избирательного привлечения в экономику.

Повышение пенсионного возраста замедлит, но не остановит темпы сокращения занятого населения. Ситуацию не исправят и попытки принудить отдельные категории незанятого населения в трудоспособном возрасте работать или уплачивать сбор на финансирование государственных расходов. Число по-настоящему незанятого населения измеряется несколькими десятками, а не сотнями тысяч человек. Поэтому после 2022 года целесообразно, как предлагает МВФ, продолжить повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и женщин.

Для того чтобы не допустить роста бедности, целесообразно прислушаться к рекомендациям Всемирного банка и повысить размер пособия по безработице до уровня бюджета прожиточного минимума.

В политике доходов целесообразно отказаться от волюнтаристского решения скачкообразно повысить уровень заработной платы. Этот шаг либо приведет к снижению занятости и росту безработицы, либо подорвет конкурентоспособность производителей.

Владимир Акулич, ekonomika.by