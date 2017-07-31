В МЧС рассказали, как правильно себя вести во время жары 1 31.07.2017, 13:20

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Синоптики предупреждают белорусов о сильной жаре в ближайшие дни.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1, 2 и 3 августа. В среду столбики термометров и вовсе поднимутся до отметки +36°С. Как пережить высокие температуры без вреда для здоровья — в МЧС дали советы.

Жара может привести к быстрому перегреванию, обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, а также обострению сердечно-сосудистых заболеваний, напоминают об опасности жаркой погоды спасатели. Чтобы избежать неприятных последствий в жару в МЧС рекомендует:

— Как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, не забывайте защищать голову шляпами и зонтики.

— Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей — используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

— Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

— Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

— Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям.

— Не используйте декоративную косметику или сведите ее нанесение к минимуму: кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву организм.

— Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С.

— Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие. Любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

— По возможности ограничьте длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге. Во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

— Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время.